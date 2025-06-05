"Wicked: Чародейка 2" — в сети появился трейлер продолжения музыкального фэнтези

Компания Universal выпустила официальный трейлер фильма "Wicked: Чародейка 2", являющегося сиквелом успешного фэнтези 2024 года и второй частью экранизации одноименного мюзикла Стивена Шварца и Винни Гольцмана.

Трейлер "Wicked: Чародея 2" появился в сети

21 ноября в кинотеатральный прокат выйдет вторая часть американского музыкального фэнтезийного фильма режиссера Джона Чу "Wicked: Чародея 2".

Во втором фильме в свои роли возвращаются Синтия Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда). А также в сиквеле снимется Джонатан Бэйли в роли Фиеро, Мишель Йоо в роли Мадам Моррибл, Джефф Голдблюм в роли Волшебника Страны Оз, Итан Слейтер в роли Бока Вудсмана, Марисса Боде в роли Нессароз Тропп и Бовен Янг в роли Пфанни.

Отмечается, что действие второго фильма происходит в Стране Оз, до и по прибытии Дороти Гейл из Канзаса. Лента будет "охватывать события второго акта мюзикла после того, как дружба Эльфабы и Глинды проходит испытания, когда они принимают свои новые идентичности как Зла Ведьма Запада и Добрая Ведьма Севера". Фильм покажет, как последствия их действий "навсегда изменят всю страну Оз".

В прошлом году "Wicked: Чародейка" имела огромный успех и собрала 756 млн долл. в мировом прокате, став самой кассовой бродвейской адаптацией за всю историю и третьим по величине фильмом Universal всех времен.

Фильм получил 10 номинаций на премию "Оскар", включая номинацию "Лучший фильм", "Лучшая актриса" для Эриво, "Лучшая актриса второго плана" для Гранде, а также номинации за дизайн костюмов, монтаж, макияж и прическу, дизайн-проектирование, оригинальную музыку, звуковые и визу. Поделиться

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