"Wicked: Чародейка 2" — в сети появился трейлер продолжения музыкального фэнтези

Компания Universal выпустила официальный трейлер фильма "Wicked: Чародейка 2", являющегося сиквелом успешного фэнтези 2024 года и второй частью экранизации одноименного мюзикла Стивена Шварца и Винни Гольцмана.
Главные тезисы
- «Wicked: Чародейка 2» — сиквел успешного мюзикла Стивена Шварца и Винни Гольцмана.
- Фильм показывает последствия отношений между Злой Ведьмой Запада и Доброй Ведьмой Севера.
- Фильм «Wicked: Чародейка» стал самой кассовой бродвейской адаптацией и победил на «Оскар» в категории дизайн костюмов.
Трейлер "Wicked: Чародея 2" появился в сети
21 ноября в кинотеатральный прокат выйдет вторая часть американского музыкального фэнтезийного фильма режиссера Джона Чу "Wicked: Чародея 2".
Во втором фильме в свои роли возвращаются Синтия Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда). А также в сиквеле снимется Джонатан Бэйли в роли Фиеро, Мишель Йоо в роли Мадам Моррибл, Джефф Голдблюм в роли Волшебника Страны Оз, Итан Слейтер в роли Бока Вудсмана, Марисса Боде в роли Нессароз Тропп и Бовен Янг в роли Пфанни.
Отмечается, что действие второго фильма происходит в Стране Оз, до и по прибытии Дороти Гейл из Канзаса. Лента будет "охватывать события второго акта мюзикла после того, как дружба Эльфабы и Глинды проходит испытания, когда они принимают свои новые идентичности как Зла Ведьма Запада и Добрая Ведьма Севера". Фильм покажет, как последствия их действий "навсегда изменят всю страну Оз".
В прошлом году "Wicked: Чародейка" имела огромный успех и собрала 756 млн долл. в мировом прокате, став самой кассовой бродвейской адаптацией за всю историю и третьим по величине фильмом Universal всех времен.
"Wicked: Чародейка" получил "Оскар" за дизайн костюмов, что сделало Пола Тейзвелла первым темнокожим мужчиной, победившим в этой категории.
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