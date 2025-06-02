"Ножи наголо-3". Netflix объявил дату выхода и показал тизер фильма
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"Ножи наголо-3". Netflix объявил дату выхода и показал тизер фильма

Крейг
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Источник:  Variety

Премьера "Ножев наголо 3: Проснись, мертвец" - третьего фильма франшизы об убийствах, которые расследует детектив Бенуа Блан в исполнении Дэниела Крейга, состоится 12 декабря.

Главные тезисы

  • Премьера “Ножей наголо 3: Проснись, мертвец” запланирована на 12 декабря на Netflix.
  • Режиссером третьего фильма франшизы является создатель Райан Джонсон, а в главной роли - Дэниел Крейг.
  • Синопсис намекает на самое опасное дело детектива Бенуа Блана в новом фильме.

Netflix объявил дату выхода "Ножей наголо-3"

Netflix выпустил тизер-трейлер фильма "Ножев наголо 3: Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery). Лента является третьей итерацией в детективной франшизе об убийствах, в которой роль известного детектива Бенуа Блана исполняет Дэниел Крейг.

Премьера состоится 12 декабря на Netflix.

В тизере Дэниел Крейг зловеще произносит: "Невозможное преступление", пока в кадре появляются драматические сцены из церкви. Хотя сюжет фильма в большинстве своем держится в тайне, синопсис намекает: "Бенуа Блан возвращается к своему самому опасному делу".

Сценаристом и режиссером фильма стал создатель франшизы Райан Джонсон. В главных ролях вместе с Крэйгом снимутся Керри Вашингтон и Джош Бролин.

К актерскому составу также присоединились Кейли Спейни, Джош О'Коннор, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Гленн Клоуз, Джереми Реннер, Томас Хейден Черч, Дэрил Маккормак, Энни Гамильтон, Кэрри Фрэнсис и Маркус Эдвард Бонд. Бролин и О'Коннор сыграют священников, а Кунис — начальницу полиции, известную как Дж. Скотт.

Информация о выходе третьей части впервые появилась в мае прошлого года.

Последний фильм "Стеклянный лук" вышел в 2022 году. В период рождественских праздников "Стеклянный Лук" стал самым популярным англоязычным фильмом на Netflix. Маску.

В ленте также появляется Гью Грант, играющий мужа главного героя ленты в исполнении Дэниела Крейга.

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