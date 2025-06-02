"Ножі наголо-3". Netflix оголосив дату виходу і показав тізер фільму

Премʼєра "Ножів наголо 3: Прокинься, мрець" — третього фільму франшизи про вбивства, які розслідує детектив Бенуа Блан у виконанні Деніела Крейга, відбудеться 12 грудня.

Netflix оголосив дату виходу “Ножів наголо-3”

Netflix випустив тизер-трейлер фільму "Ножів наголо 3: Прокинься, мрець" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery). Стрічка є третьою ітерацією у детективній франшизі про вбивства, в якій роль відомого детектива Бенуа Блана виконує Деніел Крейг.

Прем'єра відбудеться 12 грудня на Netflix.

У тізері Деніел Крейг зловісно вимовляє: "Неможливий злочин", поки в кадрі зʼявляються драматичні сцени з церкви. Хоча сюжет фільму здебільшого тримається в таємниці, синопсис натякає: "Бенуа Блан повертається до своєї найнебезпечнішої справи".

Сценаристом і режисером фільму став творець франшизи Раян Джонсон. У головних ролях разом із Крейгом знімуться Керрі Вашингтон та Джош Бролін.

До акторського складу також долучилися Кейлі Спейні, Джош О'Коннор, Міла Куніс, Ендрю Скотт, Гленн Клоуз, Джеремі Реннер, Томас Хейден Черч, Деріл Маккормак, Енні Гамільтон, Керрі Френсіс та Маркус Едвард Бонд. Бролін та О'Коннор зіграють священників, а Куніс — начальницю поліції, відому як Дж. Скотт.

Інформація про вихід третьої частини вперше зʼявилась у травні минулого року.

Останній фільм "Скляна цибуля" вийшов у 2022 році. У період різдвяних свят "Скляна Цибуля" став найпопулярнішим англомовним фільмом на Netflix. Цікаво, що глядачі сиквелу фільму "Ножі наголо" вважають, що продовження від Netflix "Скляна цибуля" присвячене бізнесмену-мільярдеру Ілону Маску. Поширити

У стрічці також зʼявляється Гʼю Грант, який грає чоловіка головного героя стрічки у виконанні Деніела Крейга.