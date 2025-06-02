"Ножі наголо-3". Netflix оголосив дату виходу і показав тізер фільму

Премʼєра "Ножів наголо 3: Прокинься, мрець" — третього фільму франшизи про вбивства, які розслідує детектив Бенуа Блан у виконанні Деніела Крейга, відбудеться 12 грудня.
Головні тези:
- Прем'єра “Ножі наголо-3: Прокинься, мрець” відбудеться 12 грудня на Netflix з Деніел Крейгом у ролі детектива Бенуа Блана.
- Режисером фільму є творець франшизи Раян Джонсон, а серед акторського складу є такі зірки як Керрі Вашингтон та Джош Бролін.
- Синопсис нового фільму натякає на найнебезпечнішу справу Бенуа Блана.
Netflix оголосив дату виходу “Ножів наголо-3”
Netflix випустив тизер-трейлер фільму "Ножів наголо 3: Прокинься, мрець" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery). Стрічка є третьою ітерацією у детективній франшизі про вбивства, в якій роль відомого детектива Бенуа Блана виконує Деніел Крейг.
Прем'єра відбудеться 12 грудня на Netflix.
У тізері Деніел Крейг зловісно вимовляє: "Неможливий злочин", поки в кадрі зʼявляються драматичні сцени з церкви. Хоча сюжет фільму здебільшого тримається в таємниці, синопсис натякає: "Бенуа Блан повертається до своєї найнебезпечнішої справи".
Сценаристом і режисером фільму став творець франшизи Раян Джонсон. У головних ролях разом із Крейгом знімуться Керрі Вашингтон та Джош Бролін.
До акторського складу також долучилися Кейлі Спейні, Джош О'Коннор, Міла Куніс, Ендрю Скотт, Гленн Клоуз, Джеремі Реннер, Томас Хейден Черч, Деріл Маккормак, Енні Гамільтон, Керрі Френсіс та Маркус Едвард Бонд. Бролін та О'Коннор зіграють священників, а Куніс — начальницю поліції, відому як Дж. Скотт.
Інформація про вихід третьої частини вперше зʼявилась у травні минулого року.
У стрічці також зʼявляється Гʼю Грант, який грає чоловіка головного героя стрічки у виконанні Деніела Крейга.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-