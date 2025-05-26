Фильм "Лило и Стич" побил рекорд кинопроката за первый уикэнд

Анимационно-игровая комедия "Лило и Стич", являющаяся римейком одноименного мультика 2002 года, собрала в первый уикенд проката 341 млн долл., а "Миссия невыполнима: Финальная расплата" - 190 млн дол.

Новый "Лило и Стич" побил рекорд кинопроката: что известно

Новый римейк игрового фильма от Disney "Лило и Стич" собрал в мировом прокате 341 млн долл. за первые выходные в прокате.

Продажи билетов на "Лело и Стич" также заняли третье место среди игровых адаптаций Disney после "Короля Льва" 2019 года и "Красавицы и Чудовиска" 2017 года, каждая из которых получила в конце концов более 1 млрд дол.

Благодаря хорошей репутации и популярности, "Лило и Стич" может добиться аналогичных высот в кассовых сборах. Дин Флейшер Кемп срежиссировал новый фильм о пришельце, который испытал аварийную посадку на Гавайях, и его приютила девочка и ее старшая сестра.

В прокат также вышел восьмой фильм Paramount и Skydance "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Лента Тома Круза собрала в первый уик-энд 190 млн дол. Paramount начала международный прокат фильма с Томом Крузом неделю назад и включила это собрание в первоначальную цифру.