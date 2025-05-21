Трейлер фильма "Мир Юрского периода 4" уже в сети — видео

Кинокомпания Universal Pictures наконец-то представила долгожданный трейлер научно-фантастического экшна "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth). Что важно понимать, он станет 7 фильмом франшизы.
Главные тезисы
- События в фильме происходят через 5 лет после “Доминиона”.
- Главная роль досталась культовой звезде Голливуда Скарлетт Йоганссон.
Что известно о "Мире Юрского периода 4"
На большие экраны в Украине фильм выйдет 2 июля 2025 года.
По словам авторов проекта, в центре сюжета — яркий спектр событий, который разворачивается через 5 лет после событий "Доминиона".
На этот раз за дело возьмется эксперт по тайным операциям Зора Беннетт.
Именно она возглавит команду, которая выполняет сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, которые якобы хранят ключ к лекарству для спасения человечества.
К актерскому касту присоединились такие звезды Голливуда как:
Скарлетт Йоганссон (франшиза "Мстители", "Трудности перевода"),
Джонатан Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"),
Мануэль Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"),
Руперт Френд ("Смерть Сталина", сериал "Родина"),
Магершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"),
Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", "Бунтивный месяц") и другие.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-