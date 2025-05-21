Трейлер фильма "Мир Юрского периода 4" уже в сети — видео

Кинокомпания Universal Pictures наконец-то представила долгожданный трейлер научно-фантастического экшна "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth). Что важно понимать, он станет 7 фильмом франшизы.

Что известно о "Мире Юрского периода 4"

На большие экраны в Украине фильм выйдет 2 июля 2025 года.

По словам авторов проекта, в центре сюжета — яркий спектр событий, который разворачивается через 5 лет после событий "Доминиона".

Экология нашей планеты оказалась в большинстве своем неблагоприятной для динозавров, а те, кому удалось выжить, существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали. Поделиться

На этот раз за дело возьмется эксперт по тайным операциям Зора Беннетт.

Именно она возглавит команду, которая выполняет сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, которые якобы хранят ключ к лекарству для спасения человечества.

К актерскому касту присоединились такие звезды Голливуда как: