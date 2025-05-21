Трейлер фильма "Мир Юрского периода 4" уже в сети — видео
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Культура
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Трейлер фильма "Мир Юрского периода 4" уже в сети — видео

Что известно о "Мире Юрского периода 4"
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Источник:  online.ua

Кинокомпания Universal Pictures наконец-то представила долгожданный трейлер научно-фантастического экшна "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth). Что важно понимать, он станет 7 фильмом франшизы.

Главные тезисы

  • События в фильме происходят через 5 лет после “Доминиона”.
  • Главная роль досталась культовой звезде Голливуда Скарлетт Йоганссон.

Что известно о "Мире Юрского периода 4"

На большие экраны в Украине фильм выйдет 2 июля 2025 года.

По словам авторов проекта, в центре сюжета — яркий спектр событий, который разворачивается через 5 лет после событий "Доминиона".

Экология нашей планеты оказалась в большинстве своем неблагоприятной для динозавров, а те, кому удалось выжить, существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали.

На этот раз за дело возьмется эксперт по тайным операциям Зора Беннетт.

Именно она возглавит команду, которая выполняет сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, которые якобы хранят ключ к лекарству для спасения человечества.

К актерскому касту присоединились такие звезды Голливуда как:

  • Скарлетт Йоганссон (франшиза "Мстители", "Трудности перевода"),

  • Джонатан Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"),

  • Мануэль Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"),

  • Руперт Френд ("Смерть Сталина", сериал "Родина"),

  • Магершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"),

  • Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", "Бунтивный месяц") и другие.

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