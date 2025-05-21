Трейлер фільму "Світ Юрського періоду 4" уже в мережі — відео
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Трейлер фільму "Світ Юрського періоду 4" уже в мережі — відео

Що відомо про фільм "Світ Юрського періоду 4"
Джерело:  online.ua

Кінокомпанія Universal Pictures нарешті представила довгоочікуваний трейлер науково-фантастичного екшну "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World Rebirth). Що важливо розуміти, він стане 7 фільмом франшизи.

Головні тези:

  • Події у фільмі відбуваються через 5 років після “Домініону”.
  • Головна роль дісталася культовій зірці Голлівуду Скарлетт Йоганссон.

Що відомо про "Світ Юрського періоду 4"

На великі екрани в Україні фільм вийде 2 липня 2025 року.

За словами авторів проєкту, у центрі сюжету — яскравий спектр подій, що розгортається за 5 років після подій "Домініону".

Екологія нашої планети виявилася здебільшого несприятливою для динозаврів, а ті, кому вдалося вижити, існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, подібним до того, в якому вони колись процвітали.

Цього разу за справу візьметься експертка з таємних операцій Зора Беннетт.

Саме вона очолить команду, яка виконує надсекретну місію з вилучення генетичного матеріалу трьох наймасивніших динозаврів у світі, які нібито зберігають ключ до ліків для порятунку людства.

До акторського касту долучилися такі зірки Голлівуду як:

  • Скарлетт Йоганссон (франшиза "Месники", "Труднощі перекладу"),

  • Джонатан Бейлі ("Wicked: Чародійка", серіал "Бріджертони"),

  • Мануель Гарсіа-Рульфо (серіал "Лінкольн для адвоката"),

  • Руперт Френд ("Смерть Сталіна", серіал "Батьківщина"),

  • Магершала Алі ("Зелена книга", "Місячне сяйво"),

  • Ед Скрейн (серіал "Гра престолів", "Бунтівний місяць") та інші.

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