Трейлер фільму "Світ Юрського періоду 4" уже в мережі — відео

Кінокомпанія Universal Pictures нарешті представила довгоочікуваний трейлер науково-фантастичного екшну "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World Rebirth). Що важливо розуміти, він стане 7 фільмом франшизи.
Головні тези:
- Події у фільмі відбуваються через 5 років після “Домініону”.
- Головна роль дісталася культовій зірці Голлівуду Скарлетт Йоганссон.
Що відомо про "Світ Юрського періоду 4"
На великі екрани в Україні фільм вийде 2 липня 2025 року.
За словами авторів проєкту, у центрі сюжету — яскравий спектр подій, що розгортається за 5 років після подій "Домініону".
Цього разу за справу візьметься експертка з таємних операцій Зора Беннетт.
Саме вона очолить команду, яка виконує надсекретну місію з вилучення генетичного матеріалу трьох наймасивніших динозаврів у світі, які нібито зберігають ключ до ліків для порятунку людства.
До акторського касту долучилися такі зірки Голлівуду як:
Скарлетт Йоганссон (франшиза "Месники", "Труднощі перекладу"),
Джонатан Бейлі ("Wicked: Чародійка", серіал "Бріджертони"),
Мануель Гарсіа-Рульфо (серіал "Лінкольн для адвоката"),
Руперт Френд ("Смерть Сталіна", серіал "Батьківщина"),
Магершала Алі ("Зелена книга", "Місячне сяйво"),
Ед Скрейн (серіал "Гра престолів", "Бунтівний місяць") та інші.
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