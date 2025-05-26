Фільм "Ліло і Стіч" побив рекорд кінопрокату за перший вікенд

Анімаційно-ігрова комедія "Ліло і Стіч", що є рімейком однойменного мультика 2002 року, зібрала в перший вікенд прокату 341 млн дол, а "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" — 190 млн дол.
Головні тези:
- Фільм “Ліло і Стіч” зібрав неймовірну суму 341 млн дол в перший вікенд прокату, побиваючи рекорд.
- Стрічка є рімейком популярного мультика 2002 року та швидко здобула популярність серед глядачів.
- Реліз фільму супроводжувався гучними відгуками та прогнозами успіху на міжнародному рівні.
Новий "Ліло і Стіч" побив рекорд кінопрокату: що відомо
Новий рімейк ігрового фільму від Disney "Ліло і Стіч" зібрав у світовому прокаті 341 млн дол за перші вихідні в прокаті.
Продажі квитків на "Ліло і Стіч" також посіли трете місце серед ігрових адаптацій Disney після "Короля Лева" 2019 року та "Красуні й Чудовиська" 2017 року, кожна з яких отримала зрештою понад 1 млрд дол.
Завдяки гарній репутації та популярності, "Ліло і Стіч" може досягти аналогічних висот у касових зборах. Дін Флейшер Кемп зрежисував новий фільм про прибульця, який зазнав аварійної посадки на Гаваях, і його прихистила дівчинка та її старша сестра.
У прокат також вийшов восьмий фільм Paramount та Skydance "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". Стрічка Тома Круза зібрала у перший вікенд 190 млн дол. Paramount почала міжнародний прокат фільму з Томом Крузом тиждень тому та включила ці збори до початкової цифри.
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