Трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" появился в сети — видео
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Трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" появился в сети — видео

Олсен
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Источник:  online.ua

Кинокомпания A24 показала трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" (Eternity), главную роль в которой исполнила Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Багряной ведьмы в фильмах и сериалах киновселенной Marvel.

Главные тезисы

  • В трейлере романтической фэнтези-комедии “Вечность” представлена увлекательная история о выборе, который необходимо сделать после смерти персонажей.
  • Главные роли в фильме исполнили известные актеры: Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер.

Трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" с Элизабет Олсен: видео

По сюжету фильма, после смерти у каждого человека есть одна неделя, чтобы выбрать, где провести вечность.

Для Джоан, Ларри и Люка этот вопрос оказался действительно сложным, ведь девушка должна выбрать между своей первой любовью — парнем, погибшим на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

Двух романтических партнеров героини Олсен сыграли Майлз Теллер ("Фантастическая четверка", "Топ Ган: Меверик", "Ущелье") и Каллум Тернер ("Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", "Эмма", сериал "Властители воздуха").

Режиссером фильма выступил Дэвид Фрейне, до этого снявший боди-горор "Третья волна зомби" и романтическую комедию "Свидание с Эмбером".

Впервые зрители увидят "Вечность" на Международном кинофестивале Торонто в сентябре 2025 года.

Тем временем, премьера фильма в кинотеатрах запланирована на ноябрь 2025 года. Точная дата будет объявлена со временем.

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