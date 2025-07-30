Трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" появился в сети — видео

Кинокомпания A24 показала трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" (Eternity), главную роль в которой исполнила Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Багряной ведьмы в фильмах и сериалах киновселенной Marvel.

Трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" с Элизабет Олсен: видео

По сюжету фильма, после смерти у каждого человека есть одна неделя, чтобы выбрать, где провести вечность.

Для Джоан, Ларри и Люка этот вопрос оказался действительно сложным, ведь девушка должна выбрать между своей первой любовью — парнем, погибшим на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

Двух романтических партнеров героини Олсен сыграли Майлз Теллер ("Фантастическая четверка", "Топ Ган: Меверик", "Ущелье") и Каллум Тернер ("Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", "Эмма", сериал "Властители воздуха").

Режиссером фильма выступил Дэвид Фрейне, до этого снявший боди-горор "Третья волна зомби" и романтическую комедию "Свидание с Эмбером". Поделиться

Впервые зрители увидят "Вечность" на Международном кинофестивале Торонто в сентябре 2025 года.