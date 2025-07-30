Трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" з'явився у мережі — відео

Кінокомпанія A24 показала трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" (Eternity), головну роль в якій виконала Елізабет Олсен, найбільш відома за роллю Багряної відьми в фільмах та серіалах кіновсесвіту Marvel.
Головні тези:
- У трейлері романтичної фентезі-комедії "Вічність" представлена інтригуюча історія про важливе рішення, яке потрібно прийняти після смерті.
- В головних ролях у фільмі виступають Елізабет Олсен, Майлз Теллер та Каллум Тернер.
- Режисером "Вічності" є Девід Фрейне, відомий за роботою над боді-горором та романтичною комедією.
Трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" з Елізабет Олсен: відео
За сюжетом фільму, після смерті кожна людина має один тиждень, щоб обрати, де провести вічність.
Для Джоан, Ларрі та Люка це питання виявилося справді складним, адже дівчина має вибрати між своїм першим коханням — хлопцем, який загинув на війні, та чоловіком, з яким вона побудувала своє життя.
Двох романтичних партнерів героїні Олсен зіграли Майлз Теллер ("Фантастична четвірка", "Топ Ґан: Меверік", "Ущелина") та Каллум Тернер ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Емма", серіал "Володарі повітря").
Вперше глядачі побачать "Вічність" на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2025 року.
Тим часом прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на листопад 2025 року. Точна дата буде оголошена згодом.
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