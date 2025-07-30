Трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" з'явився у мережі — відео

Кінокомпанія A24 показала трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" (Eternity), головну роль в якій виконала Елізабет Олсен, найбільш відома за роллю Багряної відьми в фільмах та серіалах кіновсесвіту Marvel.

Трейлер романтичної фентезі-комедії "Вічність" з Елізабет Олсен: відео

За сюжетом фільму, після смерті кожна людина має один тиждень, щоб обрати, де провести вічність.

Для Джоан, Ларрі та Люка це питання виявилося справді складним, адже дівчина має вибрати між своїм першим коханням — хлопцем, який загинув на війні, та чоловіком, з яким вона побудувала своє життя.

Двох романтичних партнерів героїні Олсен зіграли Майлз Теллер ("Фантастична четвірка", "Топ Ґан: Меверік", "Ущелина") та Каллум Тернер ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Емма", серіал "Володарі повітря").

Режисером фільму виступив Девід Фрейне, який до цього зняв боді-горор "Третя хвиля зомбі" та романтичну комедію "Побачення з Ембер". Поширити

Вперше глядачі побачать "Вічність" на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2025 року.