Трилер "Еддінгтон" з Педро Паскалем та Гоакіном Феніксом — фінальний трейлер

Уже 14 серпня на великі екрани виходить сатиричний трилер "Еддінгтон", головні ролі в якому дісталися голлівудським акторам Педро Паскалю та Гоакіну Феніксу. Новий фільм режисера-провокатора Арі Астера і студії А24 обіцяє багато емоцій та роздумів про виклики сучасного світу.
Головні тези:
- Фільм розглядає актуальні проблеми людства через призму сатири.
- Сюжет стрічки натхненний подіями на світовій арені, а історія розгортається у крихітному американському містечку .
Трилер "Еддінгтон" — сюжет та головний замисел
Режисер і сценарист Арі Астер відверто зізнався, що на створення нового фільму його надихнули події на світовій арені.
За словами Астера, "Еддінгтон" є фактично осмисленням того, що “вода нагрівається до кипіння”, і з цим потрібно щось робити, поки не стало надто пізно.
Що важливо розуміти, Еддінгтон — це крихітне містечко в американському штаті Нью-Мехіко, яке неочікувано для всіх потрапляє у вихор дивних подій.
Цей сатиричний трилер осмислює теми стрімкого поширення популізму і "теорій змов" (на прикладі культу MAGA та трампізму) та роль у цьому соціальних медіа.
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