Трилер "Еддінгтон" з Педро Паскалем та Гоакіном Феніксом — фінальний трейлер
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Трилер "Еддінгтон" з Педро Паскалем та Гоакіном Феніксом — фінальний трейлер

Трилер "Еддінгтон" - сюжет та головний замисел
Джерело:  online.ua

Уже 14 серпня на великі екрани виходить сатиричний трилер "Еддінгтон", головні ролі в якому дісталися голлівудським акторам Педро Паскалю та Гоакіну Феніксу. Новий фільм режисера-провокатора Арі Астера і студії А24 обіцяє багато емоцій та роздумів про виклики сучасного світу.

Головні тези:

  • Фільм розглядає актуальні проблеми людства через призму сатири.
  • Сюжет стрічки натхненний подіями на світовій арені, а історія розгортається у крихітному американському містечку .

Трилер "Еддінгтон" — сюжет та головний замисел

Режисер і сценарист Арі Астер відверто зізнався, що на створення нового фільму його надихнули події на світовій арені.

Я справді відчуваю, що ми зараз переживаємо крах чогось і стоїмо на порозі чогось нового, — наголосив він.

За словами Астера, "Еддінгтон" є фактично осмисленням того, що “вода нагрівається до кипіння”, і з цим потрібно щось робити, поки не стало надто пізно.

Що важливо розуміти, Еддінгтон — це крихітне містечко в американському штаті Нью-Мехіко, яке неочікувано для всіх потрапляє у вихор дивних подій.

У розпал пандемії коронавірусу двоє політичних опонентів, шериф та мер, загострюють своє протистояння. А глядачами цієї вибухонебезпечної боротьби стають усі мешканці міста.

Цей сатиричний трилер осмислює теми стрімкого поширення популізму і "теорій змов" (на прикладі культу MAGA та трампізму) та роль у цьому соціальних медіа.

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