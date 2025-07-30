Трилер "Еддінгтон" з Педро Паскалем та Гоакіном Феніксом — фінальний трейлер

Уже 14 серпня на великі екрани виходить сатиричний трилер "Еддінгтон", головні ролі в якому дісталися голлівудським акторам Педро Паскалю та Гоакіну Феніксу. Новий фільм режисера-провокатора Арі Астера і студії А24 обіцяє багато емоцій та роздумів про виклики сучасного світу.

Трилер "Еддінгтон" — сюжет та головний замисел

Режисер і сценарист Арі Астер відверто зізнався, що на створення нового фільму його надихнули події на світовій арені.

Я справді відчуваю, що ми зараз переживаємо крах чогось і стоїмо на порозі чогось нового, — наголосив він. Поширити

За словами Астера, "Еддінгтон" є фактично осмисленням того, що “вода нагрівається до кипіння”, і з цим потрібно щось робити, поки не стало надто пізно.

Що важливо розуміти, Еддінгтон — це крихітне містечко в американському штаті Нью-Мехіко, яке неочікувано для всіх потрапляє у вихор дивних подій.

У розпал пандемії коронавірусу двоє політичних опонентів, шериф та мер, загострюють своє протистояння. А глядачами цієї вибухонебезпечної боротьби стають усі мешканці міста. Поширити

Цей сатиричний трилер осмислює теми стрімкого поширення популізму і "теорій змов" (на прикладі культу MAGA та трампізму) та роль у цьому соціальних медіа.