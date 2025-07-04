4 українські фільми покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах

У Чехії 4 липня стартує 59-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. На заході представлять українські документальні стрічки та короткометражну анімацію про російське вторгнення в Україну.

4 українські фільми потрапили у програму кінофестивалю у Карлових Варах

4 липня розпочинається 59-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах — один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів Центральної та Східної Європи, що триватиме до 12 липня.

Цьогоріч у програмі фестивалю покажуть чотири українських фільми.

У головному конкурсі Crystal Globe Competition буде представлена документалка Divia режисера Дмитра Грешка. Фільм створений у копродукції Польщі, України та Нідерландів.

Divia висвітлює катастрофічний вплив російської агресії на природу України та боротьбу довкілля за виживання. Безпрецедентна агресія Росії чинить нищівний вплив на українські землі, що промовляють мовчки: ліси, що стали попелом, поля, розірвані вибухами, затоплені міста чи іржаві остови військової техніки в спустошених регіонах, де життя згасло.

Але природа не здається — і, як вона, не здається й людина з її суперечливим існуванням. Поки одна сторона несе руйнування, інша — сапери, ті, хто шукає тіла, екологи — вимірює наслідки трагедії та відновлює тендітні українські екосистеми, навіть попри гул на обрії. Стрічка також зафіксувала затоплену Херсонщину після підриву Каховської ГЕС, порятунок тварин і наслідки трагедії.

У секції Horizonty представлять фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Фільм розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом Третьою окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко проходять цей шлях разом із військовими та вражають зображенням життя в окопах.

"2000 метрів до Андріївки" — це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премій "Оскар", Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів США, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про російсько-українську війну. Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка. Поширити

Режисерка Катерина Горностай представить фільм Timestamp (копродукція України, Люксембурга, Нідерландів і Франції). Фільм показує життєві реалії шкільних учителів та їхніх учнів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема й на деокупованих і прифронтових територіях — у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині.

Найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

У секції Pragueshorts at KVIFF покажуть короткометражний анімаційний фільм I Died in Irpin ("Я померла в Ірпені") Анастасії Фалілеєвої.

У перший день повномасштабної війни пара вирушає з Києва до Ірпеня провідати батьків. Звичайне рішення на тлі катастрофи, що розгортається. Через фрагменти пам’яті й витіснені спогади фільм показує, як буденність перетворюється на виживання, а особисте — на колективну травму.