4 украинских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах
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4 украинских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах

Карловы Вары
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Источник:  Госкино

В Чехии 4 июля стартует 59-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. На мероприятии представят украинские документальные ленты и короткометражную анимацию о российском вторжении в Украину.

Главные тезисы

  • В программе 59-го Кинофестиваля в Карловых Варах представлены 4 украинских фильма, включая Divia и “2000 метров к Андреевке”, касающиеся темы российской агрессии и борьбы за выживание.
  • Фильм Timestamp рассказывает о реалиях школьных учителей и учеников во время вторжения России, включая трагедию в городе Ромны Сумской области.
  • Короткометражный анимационный фильм I Died in Irpin представляет выживание в условиях войны и раскрывает коллективную травму.

4 украинских фильма попали в программу кинофестиваля в Карловых Варах

4 июля начинается 59-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших и престижных кинофестивалей Центральной и Восточной Европы, который продлится до 12 июля.

В этом году в программе фестиваля покажут четыре украинских фильма.

В главном конкурсе Crystal Globe Competition будет представлена документалка Divia режиссера Дмитрия Грешко. Фильм создан в копродукции Польши, Украины и Нидерландов.

Divia освещает катастрофическое влияние российской агрессии на природу Украины и борьбу за выживание. Беспрецедентная агрессия России оказывает сокрушительное влияние на произносящие молча украинские земли: леса, ставшие пеплом, поля, разорванные взрывами, затопленные города или ржавые остовы военной техники в опустошенных регионах, где жизнь погасла.

Но природа не кажется — и, как она, не кажется и человек с его противоречивым существованием. Пока одна сторона несет разрушение, другая — саперы, ищущие тела, экологи — измеряет последствия трагедии и восстанавливает хрупкие украинские экосистемы, даже несмотря на шум на горизонте. Лента также зафиксировала затопленную Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС, спасение животных и последствия трагедии.

В секции Horizonty представят фильм "2000 метров к Андреевке" режиссера Мстислава Чернова.

Фильм рассказывает об увольнении села Андреевки под Бахмутом Третьей отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко проходят этот путь вместе с военными и поражают изображением жизни в окопах.

"2000 метров к Андреевке" — это вторая полнометражная лента, которую снял украинский режиссер, лауреат премий "Оскар", Пулитцеровской премии, Гильдий режиссеров и продюсеров США, BAFTA и Royal Television Society Television Journalism Awards, журналист Associated Press. В течение тяжелого контрнаступления в 2023 году журналисты следуют за военными Третьей ОДШБр, солдаты которой метр за метром преодолевают узкую посадку, чтобы освободить оккупированное россиянами и окруженное минами село Андреевка.

Режиссер Екатерина Горностай представит фильм Timestamp (копродукция Украины, Люксембурга, Нидерландов и Франции). Фильм показывает жизненные реалии школьных учителей и их учеников во время полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе на деоккупированных и прифронтовых территориях — в Черкассах, Харькове, Бородянке и Буче Киевской области.

Самым трагическим эпизодом фильма являются похороны в городе Ромны Сумской области — за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием русский дрон, унесший жизни директора, заместительницы, библиотекаря и секретарши школы.

В секции Pragueshorts at KVIFF покажут короткометражный анимационный фильм I Died in Irpin ("Я умерла в Ирпене") Анастасии Фалилеевой.

В первый день полномасштабной войны пара отправляется из Киева в Ирпень навестить родителей. Обычное решение на фоне разворачивающейся катастрофы. Из-за фрагментов памяти и вытесненных воспоминаний фильм показывает, как обыденность превращается в выживание, а личное — в коллективную травму.

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