Триллер "Эддингтон" с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом — финальный трейлер
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Триллер "Эддингтон" с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом — финальный трейлер

Триллер "Эддингтон" - сюжет и главный замысел
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Источник:  online.ua

Уже 14 августа на большие экраны выходит сатирический триллер "Эддингтон", главные роли в котором достались голливудским актерам Педро Паскалю и Хоакину Фениксу. Новый фильм режиссера-провокатора Ари Астера и студии А24 обещает много эмоций и размышлений о вызовах современного мира.

Главные тезисы

  • Фильм рассматривает актуальные проблемы человечества через призму сатиры.
  • Сюжет вдохновлен событиями на мировой арене, а история разворачивается в крошечном американском городке.

Триллер "Эддингтон" — сюжет и главный замысел

Режиссер и сценарист Ари Астер откровенно признался, что на создание нового фильма его вдохновили события на мировой арене.

Я действительно чувствую, что мы сейчас переживаем крах чего-то и стоим на пороге чего-то нового, — подчеркнул он.

По словам Астера, "Эддингтон" является фактически осмыслением того, что “вода нагревается до кипения”, и с этим нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно.

Что важно понимать, Эддингтон — это крошечный городок в американском штате Нью-Мехико, который неожиданно для всех попадает в вихрь странных событий.

В разгар пандемии коронавируса два политических оппонента, шериф и мэр, обостряют свое противостояние. А зрителями этой взрывоопасной борьбы становятся жители города.

Этот сатирический триллер осмысливает темы стремительного распространения популизма и теорий заговоров (на примере культа MAGA и трампизма) и роль в этом социальных медиа.

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