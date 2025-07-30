Триллер "Эддингтон" с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом — финальный трейлер

Уже 14 августа на большие экраны выходит сатирический триллер "Эддингтон", главные роли в котором достались голливудским актерам Педро Паскалю и Хоакину Фениксу. Новый фильм режиссера-провокатора Ари Астера и студии А24 обещает много эмоций и размышлений о вызовах современного мира.

Триллер "Эддингтон" — сюжет и главный замысел

Режиссер и сценарист Ари Астер откровенно признался, что на создание нового фильма его вдохновили события на мировой арене.

Я действительно чувствую, что мы сейчас переживаем крах чего-то и стоим на пороге чего-то нового, — подчеркнул он. Поделиться

По словам Астера, "Эддингтон" является фактически осмыслением того, что “вода нагревается до кипения”, и с этим нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно.

Что важно понимать, Эддингтон — это крошечный городок в американском штате Нью-Мехико, который неожиданно для всех попадает в вихрь странных событий.

В разгар пандемии коронавируса два политических оппонента, шериф и мэр, обостряют свое противостояние. А зрителями этой взрывоопасной борьбы становятся жители города. Поделиться

Этот сатирический триллер осмысливает темы стремительного распространения популизма и теорий заговоров (на примере культа MAGA и трампизма) и роль в этом социальных медиа.