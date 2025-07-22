Головні кіноновинки тижня: огляди та трейлери

Ні для кого не секрет, що найгучнішою кінопрем'єрою тижня стане супергеройський екшн "Фантастична четвірка: Перші кроки" від Marvel. Головні ролі у стрічці виконують неперевершений Педро Паскаль, а також голлівудська зірка Ванесса Кірбі. Однак є інші новинки, які варті вашої уваги.

Фантастична 4: Перші кроки

Своїм новим фільмом команда Marvel вирішила перезапустити всесвіт одних з найпопулярніших героїв коміксів.

Цього разу події стрічки розгортаються на Землі у ретро-футуристичному паралельному всесвіті, натхненному естетикою 1960-х років.

"Фантастична четвірка" — захисники Землі з надприродними здібностями, яких всі обожнюють.

Супергерої будуть захищати планету від ненаситного космічного бога Ґалактуса і його загадкової вісниці Срібної Серферки, однак не все так просто.

Правила флірту

У центрі сюжету історія розлученого викладача філософії П'єро, який не полишає спроб знайти своє справжнє кохання.

Під час одного з побачень він зустрічає Лару — романтичну жінку, яку зранили її попередні стосунки.

Травматичний досвід заважає кожному з них відкрити свої серця новим почуттям.

Чи зможуть вони нарешті втихомирити свій галас у голові та дозволити серцю прокласти шлях до справжньої близькості? Поширити

Брудна робота

Цей бойовик розповість про команду людей, яка професійно займається зачистками місць злочинів.

Під час одного зі завдань вони натрапляють на портфель, наповнений грішми.

Ця знахідка неочікувано для всіх штовхає їх у бій з безжальним та корумпованим кримінальним авторитетом, гангстерами, кілерами та корумпованими урядовими агентами, які одержимі ідеєю повернути ці гроші.