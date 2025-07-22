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Главные фильмы недели: обзоры и трейлеры

Фантастическая 4: Первые шаги
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Источник:  online.ua

Ни для кого не секрет, что самой громкой кинопремьерой недели станет супергеройский экшн "Фантастическая четверка: Первые шаги" от Marvel. Главные роли в ленте исполняют непревзойденный Педро Паскаль, а также голливудская звезда Ванесса Кирби. Однако есть другие новинки, которые достойны вашего внимания.

Главные тезисы

  • Marvel предлагает перезапуск вселенной героев комиксов в ретро-футуристическом параллельном мире.
  • Романтическая комедия "Правила флирта" исследует тему поиска любви и счастливых отношений.
  • Боевик "Грязная работа" поразит интересным и нестандартным сюжетом.

Фантастическая 4: Первые шаги

Своим новым фильмом команда Marvel решила перезапустить вселенную одних из самых популярных героев комиксов.

В этот раз события ленты разворачиваются на Земле в ретро-футуристической параллельной вселенной, вдохновленной эстетикой 1960-х годов.

"Фантастическая четверка" — защитники Земли со сверхъестественными способностями, которых все обожают.

Супергерои будут защищать планету от ненасытного космического бога Галактуса и его загадочной вестницы Серебряной Серферки, однако не все так просто.

Правила флирта

В центре сюжета история разведенного преподавателя философии Пьеро, который не оставляет попыток обрести свою настоящую любовь.

Во время одного из свиданий он встречает Лару — романтическую женщину, которую ранили ее предыдущие отношения.

Травматический опыт мешает каждому из них открыть свои сердца новым чувствам.

Смогут ли они наконец утихомирить свою шумиху в голове и позволить сердцу проложить путь к настоящей близости?

Грязная работа

Этот боевик расскажет о команде людей, профессионально занимающихся зачистками мест преступлений.

Во время одной из задач они наткнутся на портфель, наполненный деньгами.

Эта находка неожиданно для всех толкает их в бой с безжалостным и коррумпированным криминальным авторитетом, гангстерами, киллерами и коррумпированными правительственными агентами, одержимыми идеей вернуть эти деньги.

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