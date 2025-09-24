Фентезі-мюзикл "Wicked: Чародійка-2". Фінальний трейлер заінтригував новими героями — відео

Universal презентували фінальний трейлер фільму "Wicked: Чародійка 2", який стане продовженням екранізації відомого мюзиклу 2024 року. Прем'єра нової частини запланована на листопад.

У мережі з’явився фінальний трейлер “Чародійки-2”

У центрі сюжету знову опиняться Ельфаба та Ґлінда. Їхня дружба проходитиме все нові випробування, особливо, коли вони остаточно приймуть свої нові ідентичності. Ельфаба перетвориться на Злу Відьму Заходу, а Ґлінда своєю чергою стане Доброю Відьмою Півночі. Їхні дії не минуться без наслідків, тому Країна Оз зміниться назавжди.

У новому трейлері також можна помітити нових персонажів. Тож очевидно, що у другій частині фентезі глядачі побачать Дороті Ґейл, Бляшаного Дроворуба, Опудала та Боягузливого Лева.

До своїх ролей повернеться вже легендарний дует Синтія Еріво та Аріана Гранде, а також Джонатан Бейлі, Мішель Єо, Марісса Боде, Ітан Слейтер, Боуен Янг та Бронвін Джеймс. Режисером традиційно стане Джон М. Чу.

Перша частина Wicked здобула неймовірний успіх. Стрічка зібрала 756 мільйонів доларів у світовому прокаті та встановила рекорд серед бродвейських екранізацій.