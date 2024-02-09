Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ — DW

Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з питань оборони і зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що час усвідомити, що творить президент РФ Володимир Путін і зробити висновки.

Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ

Водночас депутат наголосив, що сама Німеччина не повинна бути втягнута в цю війну. Він заявив, що РФ несе світу війну, замість того, щоб стати силою миру. Тому війну в Україні слід перенести на територію Російської Федерації.

Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла уражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки. Російському народу пора усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин, — зауважив Кізеветтер. Поширити

За його словами, у разі поразки Києва мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав.

Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів, — зауважив німецький депутат, наголошуючи на тому, що Росії час нарешті визнати право своїх сусідів на існування.

Торкнувся Кізеветтер і питання постачань Україні озброєння, зазначивши, що очікує на рішення про передачу Україні ракет TAURUS після повернення канцлера Олафа Шольца з Вашингтона. Я очікую, що він (Олаф Шольц. — Ред.) сколихне Сенат і Палату представників і що він, який ніколи не ухвалює рішення сам, нарешті отримає зелене світло на постачання крилатих ракет TAURUS, — підсумував депутат Бундестагу. Поширити

Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу

Під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.