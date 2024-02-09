Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ — DW

Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з питань оборони і зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що час усвідомити, що творить президент РФ Володимир Путін і зробити висновки.
Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ
Водночас депутат наголосив, що сама Німеччина не повинна бути втягнута в цю війну. Він заявив, що РФ несе світу війну, замість того, щоб стати силою миру. Тому війну в Україні слід перенести на територію Російської Федерації.
За його словами, у разі поразки Києва мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав.
Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу
Під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.
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