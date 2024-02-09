Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ — DW

Депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны и внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что пора осознать, что творит президент РФ Владимир Путин и сделать выводы.
Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ
В то же время депутат подчеркнул, что сама Германия не должна быть вовлечена в эту войну. Он заявил, что РФ несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира. Поэтому войну на Украине следует перенести на территорию Российской Федерации.
По его словам, в случае поражения Киева миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств.
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Во время встречи генерал-полковник проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского войска.
Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
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