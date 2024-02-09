Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ — DW

Депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны и внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что пора осознать, что творит президент РФ Владимир Путин и сделать выводы.

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В то же время депутат подчеркнул, что сама Германия не должна быть вовлечена в эту войну. Он заявил, что РФ несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира. Поэтому войну на Украине следует перенести на территорию Российской Федерации.

Российские военные объекты и штабы следует уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но министерства, командные пункты и огневые точки. Русскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, жертвующий будущим России, жертвующий будущим русской молодежи и этнических меньшинств, — заметил Кизеветтер. Поделиться

По его словам, в случае поражения Киева миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств.

Это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат, — отметил немецкий депутат, отмечая, что России пора наконец признать право своих соседей на существование.

Затронул Кизеветтер и вопрос поставок Украине вооружения, отметив, что ожидает решения о передаче Украине ракет TAURUS по возвращении канцлера Олафа Шольца из Вашингтона. Я ожидаю, что он (Олаф Шольц. — Ред.) всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, никогда не принимающий решения сам, наконец получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS, — подытожил депутат Бундестага. Поделиться

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Во время встречи генерал-полковник проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского войска.

Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.