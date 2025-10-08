Державний бюджет-2026. Кабмін передав до Ради ухвалений проєкт
Державний бюджет-2026. Кабмін передав до Ради ухвалений проєкт

Юлія Свириденко
Кабмін

Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2026 і передає до Ради. Пріоритет держбюджету — безпека, оборона, соціальна стійкість.

Головні тези:

  • Проєкт Державного бюджету-2026 переданий у Верховну Раду з підтримкою безпеки, оборони та соціальної стійкості.
  • У бюджеті передбачено видатки у розмірі 4,8 трильйона гривень, з яких 2,83 трильйона – доходи.
  • Значний фокус на обороні з підтримкою виробництва зброї та суспільних секторів, зокрема освіти, науки та охорони здоров'я.

Кабмін передав до Ради ухвалений проєкт Держбюджету-2026

Про це повідомила пані премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

  • Видатки у 2026 році становитимуть 4,8 трильйона гривень (порівняно з 2025 роком на 415 мільярдів гривень більше).

  • Доходи — 2,83 трильйона гривень (порівняно з 2025 роком на 446,8 мільярда гривень більше).

  • Дефіцит — до 18,4% ВВП (на 3,9 п.п. менше, ніж у 2025 році).

  • Зовнішнє фінансування — 2,08 трильйона гривень.

На оборону заклали 2,8 трильйона гривень (27,2% ВВП), що на 168,6 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році. На виробництво зброї — щонайменше 44,3 мільярда гривень на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну і бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер включатиме:

  • Освіта — 265,4 мільярда гривень (на 66,5 мільярдів гривень більше, ніж у 2025 році). Мова про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026 і ще на 20% з 1 вересня 2026. Також йдеться про безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1—11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026. Крім того, в держбюджет уряд заклав підвищення стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

  • Наука — 19,9 мільярда гривень (на 5,4 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році). Ця сума включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ. Також мова про розробки на замовлення бізнесу і створення центрів оборонних досліджень.

  • Охорона здоров’я — 258 млрд грн (на 38 мільярдів гривень більше, ніж у 2025 році). У цю суму заклали збільшення зарплат до 35 тисяч гривень для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень (+16,1 мільярда гривень до 2025 року). Держбюджет цієї сфери також включає безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб.

Крім того, уряд хоче запровадити «Чекап 40+» — заклали 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років, щоб вони мали змогу пройти комплексний скринінг здоровʼя. Насамперед мова перевірку на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення — 1 трлн 27 мільярдів гривень (на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера — 467,1 мільярда гривень (на 45,3 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році). Йдеться про допомогу ВПО, підтримку людей з інвалідністю і протезування, «єЯсла», «Пакунок школяра».

Також з’явиться новий напрям — підтримка демографії. На це передбачили 24,5 мільярда гривень: допологова допомога, одноразові виплати при народженні дитини та допомога в догляді за дитиною до року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві — 17,9 мільярда гривень (на 6,1 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році). В цю суму заклали компенсацію на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівців із супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів. Також йдеться про додаткові 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Підтримка бізнесу — 41,5 мільярда гривень. Доступні кредити «5-7-9%», житло для українців за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з грантами і підтримкою українських виробників. У 2026 триватиме програма Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс — 13,1 мільярда гривень (на 3,5 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році). У наступному році триватиме програма грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%», 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура — 15,8 мільярда гривень (на 4,7 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році). Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 мільярда гривень (на 12,4 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році).

Загальні доходи громад становитимуть 871,9 млрд грн (на 162,3 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році).

