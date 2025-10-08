Госбюджет-2026. Кабмин передал в Раду принятый проект

Кабмин передал в Раду принятый проект Госбюджета-2026

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Расходы в 2026 году составят 4,8 триллиона гривен (по сравнению с 2025 годом на 415 миллиардов гривен больше).

Доходы — 2,83 триллиона гривен (по сравнению с 2025 годом на 446,8 миллиарда гривен больше).

Дефицит — до 18,4% ВВП (на 3,9 п.п. меньше, чем в 2025 году).

Внешнее финансирование — 2,08 триллиона гривен.

На оборону заложили 2,8 триллиона гривен (27,2% ВВП), что на 168,6 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году. На производство оружия по меньшей мере 44,3 миллиарда гривен на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

Поддержка других сфер будет включать:

Образование — 265,4 миллиарда гривен (на 66,5 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). Речь о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами — 30% с 1 января 2026 года и еще на 20% с 1 сентября 2026 года. Также речь идет о бесплатном питании для 4,4 млн школьников 1—11 классов по всей стране с 1 октября 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Наука — 19,9 миллиарда гривен (на 5,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). Эта сумма включает в себя финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений. Также речь идет о разработках по заказу бизнеса и создании центров оборонных исследований.

Здравоохранение — 258 млрд грн (на 38 миллиардов гривен больше, чем в 2025 году). В эту сумму заложили увеличение зарплат до 35 тысяч гривен для врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медикам прифронтовых регионов благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен (+16,1 миллиарда гривен до 2025 года). Госбюджет этой сферы также включает в себя бесплатные лекарства для граждан, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических болезней.

Кроме того, правительство хочет ввести «Чекап 40+» — заложили 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет, чтобы они могли пройти комплексный скрининг здоровья. Прежде всего, речь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.

Пенсионное обеспечение — 1 трлн 27 миллиардов гривен (на 123,4 млрд грн больше, чем в 2025 году). Предусмотрена индексация пенсий.

Социальная сфера — 467,1 миллиарда гривен (на 45,3 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). Речь идет о помощи ВПЛ, поддержке людей с инвалидностью и протезировании, «Если», «Упаковщик школьника».

Также появится новое направление — поддержка демографии. На это предусмотрели 24,5 миллиарда гривен: дородовая помощь, единовременные выплаты при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до года. Поделиться

Ветеранская политика, помощь с интеграцией в обществе — 17,9 миллиарда гривен (на 6,1 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). В эту сумму заложили компенсацию на жилье ветеранам с инвалидностью I и II группы, меры по поддержке ветеранов, специалистов по сопровождению ветеранов, финансирование ветеранов. Также речь идет о дополнительных 0,8 млрд грн на стоматологию для ветеранов.

Поддержка бизнеса — 41,5 миллиарда гривен. Доступны кредиты «5-7-9%», жилье для украинцев по программе «Еселя», индустриальные парки и другие инициативы с грантами и поддержкой украинских производителей. В 2026 продлится программа Brave1 для разработчиков оборонных технологий.

Агропромышленный комплекс — 13,1 миллиарда гривен (на 3,5 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). В следующем году продлится программа грантов и компенсации процентов по кредитам производителям сельскохозяйственных товаров по программе «5-7-9%», 200 млн грн на государственную дотацию аграрным производителям в качестве компенсации до половины затрат на строительство и реконструкцию систем орошения.

Культура — 15,8 миллиарда гривен (на 4,7 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году). Включает в себя поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства.

Публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины — 45,9 миллиарда гривен (на 12,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году).