Що відомо про численні втрати російських десантників на Херсонщині

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), зазначають, що численних втрат в районі Кринок зазнає нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ).

Так, матір одного з російських військових нещодавно записала звернення і заявила, в результаті боїв в районі Кринок було знищено усю першу роту 337- го полку.

За словами жінки, в підрозділів окупаційної російської армії РФ на цьому напрямку не має ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, російські солдати не мають достатньої артилерійської підтримки і перебувають в окопах 20 днів поспіль без води та інших предметів першої необхідності.

За інформацією аналітиків ISW, командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.

Аналітики посилаються на російське видання Mobilization News, оприлюднене 24 грудня, на якому російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.

Підрозділи 345-го полку ПДВ діють під командуванням Теплінського у складі російського угруповання військ "Дніпро", що в даний момент виконує бойові задачі на півдні України.

Відеокадри з покаранням бійців вказують на те, що Теплінський може зіткнутися з проблемами непокори внаслідок втрат ПДВ на східному березі Дніпра або через недосвідченість і недостатню підготовку солдатів та їхніх молодших офіцерів у цій місцевості.

Що аналітики кажуть про ситуацію на інших напрямках

Аналітики зазначають, що протягом останніх днів російським окупантам вдалось просунутись в районі Авдіївки та Кремінної.

Зокрема, відповідно до геолокаційних даних, військовим злочинцям армії РФ вдалось просунутисьна схід від Степового.

Окрім цього російським військовим злочинцям також вдалось просунутись на схід від Тернів, що на захід від Кремінної.