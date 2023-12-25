Десантные подразделения армии РФ несут тяжелые потери на левом берегу Херсонщины — аналитики ISW

Что известно о многочисленных потерях российских десантников в Херсонской области

Аналитики из Института изучения войны (ISW), отмечают, что многочисленные потери в районе Крынок несёт недавно сформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ).

Так, мать одного из российских военных недавно записала обращение и заявила, что в результате боев в районе Крынок была уничтожена вся первая рота 337-го полка.

По словам женщины, у подразделений оккупационной российской армии РФ на этом направлении нет эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, российские солдаты не имеют достаточной артиллерийской поддержки и находятся в окопах 20 дней подряд без воды и других предметов первой необходимости.

По информации аналитиков ISW, командующий воздушно-десантными войсками (НДС), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование НДС также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.

Аналитики ссылаются на российское издание Mobilization News, обнародованное 24 декабря, на котором российский командир наказывает нескольких бойцов вновь 345-го полка 104-й дивизии НДС за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.

Подразделения 345 полка НДС действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", которая в данный момент выполняет боевые задачи на юге Украины.

Видеокадры с наказанием бойцов указывают на то, что Теплинский может столкнуться с проблемами неповиновения в результате потерь НДС на восточном берегу Днепра или из-за неопытности и недостаточной подготовки солдат и их младших офицеров в этой местности.

Что аналитики говорят о ситуации по другим направлениям

Аналитики отмечают, что за последние дни российским оккупантам удалось продвинуться в районе Авдеевки и Кременной.

В частности, согласно геолокационным данным, военным преступникам армии РФ удалось продвинуться к востоку от Степного.

Кроме этого российским военным преступникам также удалось продвинуться к востоку от Тернов, к западу от Кременной.