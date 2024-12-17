Авторитетне видання Dezeen визначило 10 передових гаджетів, випущених протягом 2024 року.
Головні тези:
- Кишеньковий компас Terra від Modem Works та Panter & Tourron здатний створювати маршрути за допомогою штучного інтелекту та тактильних сигналів.
- VR-окуляри Apple Vision Pro дозволяють користувачам пересуватись за допомогою рухів голови, очей та рук.
- Музичний інструмент EP-1320 від Teenage Engineering може відтворювати середньовічну музику та звуки інших інструментів.
- Лідером у списку також став прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Display, що може перетворитись у пристрій для малювання.
- Деякі гаджети, такі як детектор лісових пожеж Pyri та бінокль AX Visio, поєднують в собі новітні технології та корисність для спільноти.
Які гаджети було визначено найкращими у 2024 році
Рейтинг найкращих гаджетів цього року було складено редакторкою видання Дженніфер Хан.
Кишеньковий компас Terra - пристрій, випущений компаніями Modem Works й Panter & Tourron, працює за допомогою штучного інтелекту і здатний самостійно створювати маршрути відповідно до вказівок щодо локацій і ймовірного часу повернення. Він вказує шлях за допомогою тактильних сигналів.
VR-окуляри від Apple Vision Pro - схожі на традиційні окуляри віртуальної реальності, однак з відображенням функцій та інтерфейсу навколо користувача. При цьому операційна система дозволяє переміщатися через рухи очей, голови та рук.
Музичний інструмент EP-1320 - створений компанією Teenage Engineering, оснащений клавішами, які дозволяють відтворювати середньовічну музику, а також звуки лютні й волинки.
Прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo - оснащений прозорим екраном і має камеру сзаду, що дозволяє за допомогою ШІ взаємодіяти з предметами на задньому плані.
Окрім цього спеціальний стилус і конфігурація клавіатури та екрана дозволяє перетворити його у пристрій для малювання.
Детектор лісових пожеж Pyri — створений з воску та деревного вугілля. Передбачається, що у разі виникнення вогню навколо віск починає плавитись і пристрій випускає розчин морської води, яка активує механізм всередині й так запускає радіосигнал-попередження для людей.
Бінокль AX Visio - розроблений Marc Newson спільно зі Swarovski Optik, дозволяє виявити близько 9 тис різних видів птахів і рослин в режимі реального часу.
Для цього він має AR-дисплей, тому ця інформація з’являється одразу на екрані.
Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design — випущений китайською компанією Huawei, він здатний складатись втричі або перетворюватись на планшет. Він здатен автономно перемикатись між цими різними режимами.
Штани MO/GO — від Arc'teryx і Skip були створені для людей зі складнощями у пересуванні. Ці штани оснащені двигунами з батареєю в районі коліна, які підтримують м'язи під час руху.
Гнучкий екран LG Display — цей екран здатний не тільки розтягуватись, а й скручуватись. Для створення обрали матеріал, який зазвичай використовують в контактних лінзах.
Клавіатура Clicks Creator - була створена для використання на смартфонах iPhone і дозволяє зробити їх схожими на пристрої серії BlackBerry. Вона має 36 клавіш й розроблена так, щоб полегшити користування в русі.
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