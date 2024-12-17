Які гаджети було визначено найкращими у 2024 році

Рейтинг найкращих гаджетів цього року було складено редакторкою видання Дженніфер Хан.

Кишеньковий компас Terra - пристрій, випущений компаніями Modem Works й Panter & Tourron, працює за допомогою штучного інтелекту і здатний самостійно створювати маршрути відповідно до вказівок щодо локацій і ймовірного часу повернення. Він вказує шлях за допомогою тактильних сигналів. Кишеньковий компас Terra VR-окуляри від Apple Vision Pro - схожі на традиційні окуляри віртуальної реальності, однак з відображенням функцій та інтерфейсу навколо користувача. При цьому операційна система дозволяє переміщатися через рухи очей, голови та рук.

Apple Vision Pro

Музичний інструмент EP-1320 - створений компанією Teenage Engineering, оснащений клавішами, які дозволяють відтворювати середньовічну музику, а також звуки лютні й волинки.

Інструмент EP-1320

Прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo - оснащений прозорим екраном і має камеру сзаду, що дозволяє за допомогою ШІ взаємодіяти з предметами на задньому плані.

Окрім цього спеціальний стилус і конфігурація клавіатури та екрана дозволяє перетворити його у пристрій для малювання.

Ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo

Детектор лісових пожеж Pyri — створений з воску та деревного вугілля. Передбачається, що у разі виникнення вогню навколо віск починає плавитись і пристрій випускає розчин морської води, яка активує механізм всередині й так запускає радіосигнал-попередження для людей.

Детектор лісових пожеж Pyri

Бінокль AX Visio - розроблений Marc Newson спільно зі Swarovski Optik, дозволяє виявити близько 9 тис різних видів птахів і рослин в режимі реального часу.

Для цього він має AR-дисплей, тому ця інформація з’являється одразу на екрані.

Бінокль AX Visio

Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design — випущений китайською компанією Huawei, він здатний складатись втричі або перетворюватись на планшет. Він здатен автономно перемикатись між цими різними режимами.

Смартфон Mate XT Ultimate Design

Штани MO/GO — від Arc'teryx і Skip були створені для людей зі складнощями у пересуванні. Ці штани оснащені двигунами з батареєю в районі коліна, які підтримують м'язи під час руху.

Штани MO/GO

Гнучкий екран LG Display — цей екран здатний не тільки розтягуватись, а й скручуватись. Для створення обрали матеріал, який зазвичай використовують в контактних лінзах.

Екран LG Display

Клавіатура Clicks Creator - була створена для використання на смартфонах iPhone і дозволяє зробити їх схожими на пристрої серії BlackBerry. Вона має 36 клавіш й розроблена так, щоб полегшити користування в русі.