Dezeen обрало 10 найкращих гаджетів 2024 року
Категорія
Технології
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Dezeen обрало 10 найкращих гаджетів 2024 року

Прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Display
Джерело:  dezeen.com

Авторитетне видання Dezeen визначило 10 передових гаджетів, випущених протягом 2024 року. 

Головні тези:

  • Кишеньковий компас Terra від Modem Works та Panter & Tourron здатний створювати маршрути за допомогою штучного інтелекту та тактильних сигналів.
  • VR-окуляри Apple Vision Pro дозволяють користувачам пересуватись за допомогою рухів голови, очей та рук.
  • Музичний інструмент EP-1320 від Teenage Engineering може відтворювати середньовічну музику та звуки інших інструментів.
  • Лідером у списку також став прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Display, що може перетворитись у пристрій для малювання.
  • Деякі гаджети, такі як детектор лісових пожеж Pyri та бінокль AX Visio, поєднують в собі новітні технології та корисність для спільноти.

Які гаджети було визначено найкращими у 2024 році

Рейтинг найкращих гаджетів цього року було складено редакторкою видання Дженніфер Хан.

  1. Кишеньковий компас Terra - пристрій, випущений компаніями Modem Works й Panter & Tourron, працює за допомогою штучного інтелекту і здатний самостійно створювати маршрути відповідно до вказівок щодо локацій і ймовірного часу повернення. Він вказує шлях за допомогою тактильних сигналів.

    Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
    Кишеньковий компас Terra

  2. VR-окуляри від Apple Vision Pro - схожі на традиційні окуляри віртуальної реальності, однак з відображенням функцій та інтерфейсу навколо користувача. При цьому операційна система дозволяє переміщатися через рухи очей, голови та рук. 

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Apple Vision Pro

  1. Музичний інструмент EP-1320 - створений компанією Teenage Engineering, оснащений клавішами, які дозволяють відтворювати середньовічну музику, а також звуки лютні й волинки.

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Інструмент EP-1320

  1. Прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo - оснащений прозорим екраном і має камеру сзаду, що дозволяє за допомогою ШІ взаємодіяти з предметами на задньому плані.

Окрім цього спеціальний стилус і конфігурація клавіатури та екрана дозволяє перетворити його у пристрій для малювання.

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo

  1. Детектор лісових пожеж Pyri — створений з воску та деревного вугілля. Передбачається, що у разі виникнення вогню навколо віск починає плавитись і пристрій випускає розчин морської води, яка активує механізм всередині й так запускає радіосигнал-попередження для людей.

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Детектор лісових пожеж Pyri

  1. Бінокль AX Visio - розроблений Marc Newson спільно зі Swarovski Optik, дозволяє виявити близько 9 тис різних видів птахів і рослин в режимі реального часу.

Для цього він має AR-дисплей, тому ця інформація з’являється одразу на екрані. 

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Бінокль AX Visio

  1. Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design — випущений китайською компанією Huawei, він здатний складатись втричі або перетворюватись на планшет. Він здатен автономно перемикатись між цими різними режимами.

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Смартфон Mate XT Ultimate Design

  1. Штани MO/GO — від Arc'teryx і Skip були створені для людей зі складнощями у пересуванні. Ці штани оснащені двигунами з батареєю в районі коліна, які підтримують м'язи під час руху.  

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Штани MO/GO

  1. Гнучкий екран LG Display — цей екран здатний не тільки розтягуватись, а й скручуватись. Для створення обрали матеріал, який зазвичай використовують в контактних лінзах. 

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Екран LG Display

  1. Клавіатура Clicks Creator - була створена для використання на смартфонах iPhone і дозволяє зробити їх схожими на пристрої серії BlackBerry. Вона має 36 клавіш й розроблена так, щоб полегшити користування в русі.

Авторитетне видання Dezeen обрало десять найкращих гаджетів 2024 року
Клавіатура Clicks Creator

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