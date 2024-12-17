Какие гаджеты были определены лучшими в 2024 году

Рейтинг лучших гаджетов в этом году был составлен редактором издания Дженнифер Хан.

Карманный компас Terra - устройство, выпущенное компаниями Modem Works и Panter & Tourron, работает с помощью искусственного интеллекта и способен самостоятельно создавать маршруты в соответствии с указаниями по локациям и вероятному времени возвращения. Он указывает путь посредством тактильных сигналов. Карманный компас Terra VR-очки от Apple Vision Pro — похожи на традиционные очки виртуальной реальности, однако, с отображением функций и интерфейса вокруг пользователя. При этом операционная система позволяет перемещаться через движения глаз, головы и рук.

Apple Vision Pro

Музыкальный инструмент EP-1320 — созданный компанией Teenage Engineering, оснащен клавишами, позволяющими воспроизводить средневековую музыку, а также звуки лютни и волынки.

Инструмент EP-1320

Прозрачный ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo — оснащен прозрачным экраном и имеет камеру сзади , позволяющую с помощью ИИ взаимодействовать с предметами на заднем плане.

Кроме того, специальный стилус и конфигурация клавиатуры и экрана позволяют превратить его в устройство для рисования.

Ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo

Детектор лесных пожаров Pyri - создан из воска и древесный уголь. Предполагается, что при возникновении огня вокруг воск начинает плавиться и устройство испускает раствор морской воды, которая активирует механизм внутри и так запускает радиосигнал-предупреждение для людей.

Детектор лесных пожаров

Бинокль AX Visio - разработан Marc Newson совместно со Swarovski Optik позволяет обнаружить около 9 тыс различных видов птиц и растений в режиме реального времени.

Для этого у него есть AR-дисплей, поэтому эта информация появляется сразу на экране.

Бинокль AX Visio

Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design – выпущенный китайской компанией Huawei, он может складываться втрое или превращаться в планшет. Он способен автономно переключаться между этими разными режимами.

Смартфон Mate XT Ultimate Design

Брюки MO/GO Arc'teryx и Skip были созданы для людей со сложностями в передвижении.

Брюки MO/GO

Гибкий экран LG Display — этот экран способен не только растягиваться, но и скручиваться. Для создания выбрали материал, обычно используемый в контактных линзах.

Экран LG Display

Клавиатура Clicks Creator - была создана для использования на смартфонах iPhone и позволяет сделать их похожими на устройства серии BlackBerry. Она имеет 36 клавиш и разработана так, чтобы облегчить использование в движении.