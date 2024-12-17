Dezeen выбрало 10 лучших гаджетов 2024 года
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Dezeen выбрало 10 лучших гаджетов 2024 года

Прозрачный ноутбук ThinkBook Transparent Display
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Источник:  dezeen.com

Авторитетное издание Dezeen определило 10 передовых гаджетов, выпущенных в течение 2024 года.

Главные тезисы

  • Карманный компас Terra от Modem Works и Panter & Tourron создает маршруты с помощью искусственного интеллекта и тактильных сигналов.
  • VR-очки Apple Vision Pro позволяют перемещаться с помощью глаз, головы и рук, предлагая удобный интерфейс для пользователей.
  • Музыкальный инструмент EP-1320 Teenage Engineering воспроизводит средневековую музыку и звуки других инструментов.
  • Прозрачный ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Display может превратиться в устройство для рисования, обладая инновационной функциональностью.
  • Детектор лесных пожаров Pyri и бинокль AX Visio сочетают в себе новейшие технологии и пользу для общества, обеспечивая безопасность и информационное обогащение.

Какие гаджеты были определены лучшими в 2024 году

Рейтинг лучших гаджетов в этом году был составлен редактором издания Дженнифер Хан.

  1. Карманный компас Terra - устройство, выпущенное компаниями Modem Works и Panter & Tourron, работает с помощью искусственного интеллекта и способен самостоятельно создавать маршруты в соответствии с указаниями по локациям и вероятному времени возвращения. Он указывает путь посредством тактильных сигналов.

    Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
    Карманный компас Terra

  2. VR-очки от Apple Vision Pro — похожи на традиционные очки виртуальной реальности, однако, с отображением функций и интерфейса вокруг пользователя. При этом операционная система позволяет перемещаться через движения глаз, головы и рук.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Apple Vision Pro

  1. Музыкальный инструмент EP-1320 — созданный компанией Teenage Engineering, оснащен клавишами, позволяющими воспроизводить средневековую музыку, а также звуки лютни и волынки.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Инструмент EP-1320

  1. Прозрачный ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo — оснащен прозрачным экраном и имеет камеру сзади , позволяющую с помощью ИИ взаимодействовать с предметами на заднем плане.

Кроме того, специальный стилус и конфигурация клавиатуры и экрана позволяют превратить его в устройство для рисования.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo

  1. Детектор лесных пожаров Pyri - создан из воска и древесный уголь. Предполагается, что при возникновении огня вокруг воск начинает плавиться и устройство испускает раствор морской воды, которая активирует механизм внутри и так запускает радиосигнал-предупреждение для людей.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Детектор лесных пожаров

  1. Бинокль AX Visio - разработан Marc Newson совместно со Swarovski Optik позволяет обнаружить около 9 тыс различных видов птиц и растений в режиме реального времени.

Для этого у него есть AR-дисплей, поэтому эта информация появляется сразу на экране.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Бинокль AX Visio

  1. Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design – выпущенный китайской компанией Huawei, он может складываться втрое или превращаться в планшет. Он способен автономно переключаться между этими разными режимами.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Смартфон Mate XT Ultimate Design

  1. Брюки MO/GO Arc'teryx и Skip были созданы для людей со сложностями в передвижении.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Брюки MO/GO

  1. Гибкий экран LG Display — этот экран способен не только растягиваться, но и скручиваться. Для создания выбрали материал, обычно используемый в контактных линзах.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Экран LG Display

  1. Клавиатура Clicks Creator - была создана для использования на смартфонах iPhone и позволяет сделать их похожими на устройства серии BlackBerry. Она имеет 36 клавиш и разработана так, чтобы облегчить использование в движении.

Авторитетное издание Dezeen выбрало десять лучших гаджетов 2024 года
Клавиатура Clicks Creator

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