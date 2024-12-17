Авторитетное издание Dezeen определило 10 передовых гаджетов, выпущенных в течение 2024 года.
Главные тезисы
- Карманный компас Terra от Modem Works и Panter & Tourron создает маршруты с помощью искусственного интеллекта и тактильных сигналов.
- VR-очки Apple Vision Pro позволяют перемещаться с помощью глаз, головы и рук, предлагая удобный интерфейс для пользователей.
- Музыкальный инструмент EP-1320 Teenage Engineering воспроизводит средневековую музыку и звуки других инструментов.
- Прозрачный ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Display может превратиться в устройство для рисования, обладая инновационной функциональностью.
- Детектор лесных пожаров Pyri и бинокль AX Visio сочетают в себе новейшие технологии и пользу для общества, обеспечивая безопасность и информационное обогащение.
Какие гаджеты были определены лучшими в 2024 году
Рейтинг лучших гаджетов в этом году был составлен редактором издания Дженнифер Хан.
Карманный компас Terra - устройство, выпущенное компаниями Modem Works и Panter & Tourron, работает с помощью искусственного интеллекта и способен самостоятельно создавать маршруты в соответствии с указаниями по локациям и вероятному времени возвращения. Он указывает путь посредством тактильных сигналов.
VR-очки от Apple Vision Pro — похожи на традиционные очки виртуальной реальности, однако, с отображением функций и интерфейса вокруг пользователя. При этом операционная система позволяет перемещаться через движения глаз, головы и рук.
Музыкальный инструмент EP-1320 — созданный компанией Teenage Engineering, оснащен клавишами, позволяющими воспроизводить средневековую музыку, а также звуки лютни и волынки.
Прозрачный ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo — оснащен прозрачным экраном и имеет камеру сзади , позволяющую с помощью ИИ взаимодействовать с предметами на заднем плане.
Кроме того, специальный стилус и конфигурация клавиатуры и экрана позволяют превратить его в устройство для рисования.
Детектор лесных пожаров Pyri - создан из воска и древесный уголь. Предполагается, что при возникновении огня вокруг воск начинает плавиться и устройство испускает раствор морской воды, которая активирует механизм внутри и так запускает радиосигнал-предупреждение для людей.
Бинокль AX Visio - разработан Marc Newson совместно со Swarovski Optik позволяет обнаружить около 9 тыс различных видов птиц и растений в режиме реального времени.
Для этого у него есть AR-дисплей, поэтому эта информация появляется сразу на экране.
Смартфон-трансформер Mate XT Ultimate Design – выпущенный китайской компанией Huawei, он может складываться втрое или превращаться в планшет. Он способен автономно переключаться между этими разными режимами.
Брюки MO/GO Arc'teryx и Skip были созданы для людей со сложностями в передвижении.
Гибкий экран LG Display — этот экран способен не только растягиваться, но и скручиваться. Для создания выбрали материал, обычно используемый в контактных линзах.
Клавиатура Clicks Creator - была создана для использования на смартфонах iPhone и позволяет сделать их похожими на устройства серии BlackBerry. Она имеет 36 клавиш и разработана так, чтобы облегчить использование в движении.
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