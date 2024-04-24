Дизайнерка елітних сумок Гонсалес отримала в США тюремний термін за контрабанду

Колумбійська дизайнерка Ненсі Гонсалес, сумки якої носили Сальма Гаєк, Брітні Спірс і Вікторія Бекхем, засуджена до 18 місяців тюрми після того, як визнала себе винною в контрабанді сумок до США.

Люксова дизайнерка Гонсалес опинилася у в’язниці США за контрабанду сумок

Ненсі Гонсалес отримала судовий вирок.

Про це пише Euronews.

Колумбійська дизайнерка Ненсі Гонсалес відома розкішними сумочками, які носили Сальма Гаєк, Брітні Спірс і Вікторія Бекхем. Їх також показували в фільмі "Секс і місто" та на виставці 2008 року в нью-йоркському Метрополітен-музеї.

Утім її кар’єра зазнала краху після арешту в Калі, Колумбія, у 2022 році. Дизайнерку екстрадували до США, запідозривши у багаторічній змові з метою вербування кур’єрів для контрабанди сумок зі шкіри крокодила до виставкових залів і модних заходів у Нью-Йорку.

Сумка зі шкіри пітона

Сумки вироблялися з кайманів та пітонів, вирощених у неволі. І хоча їхні шкури за законом дозволено продавати в США, ці види є такими, що перебувають під охороною. Вони потребують ретельного моніторингу відповідно до конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, відомій під абревіатурою CITES.

За такою схемою дизайнерка, як стверджує сторона обвинувачення, провезла в США товару на мільйони доларів. Проте адвокати оскаржили їхнє твердження, зазначивши, що ціна кожного виробу становила близько 140 доларів.

Цього тижня 71-річна Гонсалес визнала свою провину в суді Маямі. Її адвокати вимагали поблажливості до знаменитої дизайнерки. Вона пройшла шлях від розлученої матері-одиначки двох дітей, яка розробляла ремені на домашній швейній машинці в Калі для друзів, до ікони моди, яка випередила в конкуренції Dior, Prada та Gucci.

Вона була сповнена рішучості показати своїм дітям і світу, що жінки, включно з жінками меншин, як вона, можуть успішно реалізовувати свої мрії та стати фінансово незалежними. Попри всі труднощі, ця тендітна, але могутня жінка змогла створити першу розкішну модну компанію високого класу в країні третього світу. Поширити

Її адвокати заявили, що вона вже дорого заплатила за свої злочини. Створена нею колумбійська компанія, в якій колись працювало 300 жінок, після її арешту оголосила про банкрутство та припинила роботу.

Сумка бренду Гонсалес

Вони стверджували, що лише 1% товарів, які вона імпортувала до США, не мали належного дозволу, і в основному це були зразки для таких заходів, як Тиждень моди в Нью-Йорку.

Від щирого серця я прошу вибачення у Сполучених Штатів Америки. Я ніколи не мала наміру образити країну, якій я дуже вдячна. Під тиском я приймала неправильні рішення, — сказала дизайнерка в суді.

Її засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення. Це менше, ніж вимагали прокурори — 30-37 місяців. Суддя Роберт Скола врахував 14 місяців, які вона провела в колумбійській в'язниці в очікуванні екстрадиції.

Протест активістів на показі Вікторії Бекхем

Активісти пройшлися по подіуму поруч з моделями, тримаючи плакати з написом "viva vegan leather".

На їхніх футболках було написано: «Тварини — це не тканина. Поверніться спиною до шкур тварин».

Активісти заявили, що, незважаючи на те, що бренд Бекхем заборонив використання хутра та екзотичної шкіри, він «все ще використовує велику кількість шкіри, отриманої жорстоким шляхом, зокрема телячої».

PETA повідомила, що цього сезону також влаштувала демонстрації на подіумах Coach у Нью-Йорку, Burberry у Лондоні та Fendi в Мілані. Поширити

Мімі Бекхечі з PETA сказала: “Жоден одяг чи аксесуар не вартий того, щоб насильницько забити та здерти шкіру з чутливої ​​та розумної тварини”.