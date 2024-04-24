Дизайнер элитных сумок Гонсалес получила в США тюремный срок за контрабанду

Колумбийская дизайнер Нэнси Гонсалес, сумки которой носили Сальма Хайек, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм, приговорена к 18 месяцам тюрьмы после того, как признала себя виновной в контрабанде сумок в США.

Люксовая дизайнер Гонсалес оказалась в тюрьме США за контрабанду сумок

Нэнси Гонсалес получила судебный приговор.

Об этом пишет Euronews.

Колумбийская дизайнер Нэнси Гонсалес известна роскошными сумочками, которые носили Сальма Гаек, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм. Их также показывали в фильме “Секс и город” и на выставке 2008 года в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Впрочем, ее карьера потерпела крах после ареста в Кали, Колумбия, в 2022 году. Дизайнер экстрадировали в США, заподозрив в многолетнем сговоре с целью вербовки курьеров для контрабанды сумок из кожи крокодила в выставочные залы и модные мероприятия в Нью-Йорке.

Сумка из кожи питона

Сумки производились из кайманов и питонов, выращенных в неволе. И хотя их шкуры по закону разрешено продавать в США, эти виды являются охраняемыми. Они нуждаются в тщательном мониторинге в соответствии с конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, известной под аббревиатурой CITES.

По такой схеме дизайнер, как утверждает сторона обвинения, провезла в США товар на миллионы долларов. Однако адвокаты оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов.

На этой неделе 71-летняя Гонсалес признала свою вину в суде Майами. Ее адвокаты требовали снисхождения к знаменитой дизайнерке. Она прошла путь от разведенной матери-одиночки двух детей, разрабатывавшей ремни на домашней швейной машинке в Кали для друзей, до иконы моды, опередившей в конкуренции Dior, Prada и Gucci.

Она была полна решимости показать своим детям и миру, что женщины, включая женщин меньшинств, как она, могут успешно реализовывать свои мечты и стать финансово независимыми. Несмотря на все трудности, эта хрупкая, но могучая женщина смогла создать первую роскошную модную компанию высокого класса в стране третьего мира. Поделиться

Ее адвокаты заявили, что она уже дорого заплатила свои преступления. Созданная ею колумбийская компания, в которой когда-то работало 300 женщин, после ее ареста объявила о банкротстве и прекратила работу.

Сумка бренда Гонсалес

Они утверждали, что только 1% товаров, которые она импортировала в США, не имели должного разрешения, и в основном это были образцы для таких мер, как Неделя моды в Нью-Йорке.

От всего сердца я прошу прощения у Соединенных Штатов Америки. Я никогда не собиралась обидеть страну, которой я очень благодарна. Под давлением я принимала неправильные решения, – сказала дизайнер в суде.

Ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Это меньше, чем требовали прокуроры – 30-37 месяцев. Судья Роберт Скола учел 14 месяцев, проведенных в колумбийской тюрьме в ожидании экстрадиции.

Протест активистов на показе Виктории Бекхэм

Активисты прошлись по подиуму рядом с моделями, держа плакаты с надписью "viva vegan leather".

На их футболках было написано: «Животные – это не ткань. Повернитесь спиной к шкурам животных».

Активисты заявили, что, несмотря на то, что бренд Бекхэм запретил использование меха и экзотической кожи, он "все еще использует большое количество кожи, полученной жестоким путем, в частности, телячьей".

PETA сообщила, что в этом сезоне устроила демонстрации на подиумах Coach в Нью-Йорке, Burberry в Лондоне и Fendi в Милане. Поделиться

Мими Бекхечи из PETA сказала: “Ни одна одежда или аксессуар не стоит того, чтобы насильственно забить и содрать кожу с чувствительного и умного животного”.