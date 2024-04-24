Дизайнер элитных сумок Гонсалес получила в США тюремный срок за контрабанду

Колумбийская дизайнер Нэнси Гонсалес, сумки которой носили Сальма Хайек, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм, приговорена к 18 месяцам тюрьмы после того, как признала себя виновной в контрабанде сумок в США.
Люксовая дизайнер Гонсалес оказалась в тюрьме США за контрабанду сумок
Нэнси Гонсалес получила судебный приговор.
Об этом пишет Euronews.
Колумбийская дизайнер Нэнси Гонсалес известна роскошными сумочками, которые носили Сальма Гаек, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм. Их также показывали в фильме “Секс и город” и на выставке 2008 года в нью-йоркском Метрополитен-музее.
Впрочем, ее карьера потерпела крах после ареста в Кали, Колумбия, в 2022 году. Дизайнер экстрадировали в США, заподозрив в многолетнем сговоре с целью вербовки курьеров для контрабанды сумок из кожи крокодила в выставочные залы и модные мероприятия в Нью-Йорке.
Сумки производились из кайманов и питонов, выращенных в неволе. И хотя их шкуры по закону разрешено продавать в США, эти виды являются охраняемыми. Они нуждаются в тщательном мониторинге в соответствии с конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, известной под аббревиатурой CITES.
По такой схеме дизайнер, как утверждает сторона обвинения, провезла в США товар на миллионы долларов. Однако адвокаты оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов.
На этой неделе 71-летняя Гонсалес признала свою вину в суде Майами. Ее адвокаты требовали снисхождения к знаменитой дизайнерке. Она прошла путь от разведенной матери-одиночки двух детей, разрабатывавшей ремни на домашней швейной машинке в Кали для друзей, до иконы моды, опередившей в конкуренции Dior, Prada и Gucci.
Ее адвокаты заявили, что она уже дорого заплатила свои преступления. Созданная ею колумбийская компания, в которой когда-то работало 300 женщин, после ее ареста объявила о банкротстве и прекратила работу.
Они утверждали, что только 1% товаров, которые она импортировала в США, не имели должного разрешения, и в основном это были образцы для таких мер, как Неделя моды в Нью-Йорке.
От всего сердца я прошу прощения у Соединенных Штатов Америки. Я никогда не собиралась обидеть страну, которой я очень благодарна. Под давлением я принимала неправильные решения, – сказала дизайнер в суде.
Ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Это меньше, чем требовали прокуроры – 30-37 месяцев. Судья Роберт Скола учел 14 месяцев, проведенных в колумбийской тюрьме в ожидании экстрадиции.
Протест активистов на показе Виктории Бекхэм
Активисты прошлись по подиуму рядом с моделями, держа плакаты с надписью "viva vegan leather".
На их футболках было написано: «Животные – это не ткань. Повернитесь спиной к шкурам животных».
Активисты заявили, что, несмотря на то, что бренд Бекхэм запретил использование меха и экзотической кожи, он "все еще использует большое количество кожи, полученной жестоким путем, в частности, телячьей".
Мими Бекхечи из PETA сказала: “Ни одна одежда или аксессуар не стоит того, чтобы насильственно забить и содрать кожу с чувствительного и умного животного”.
Мы призываем Викторию Бекхэм вместо этого обратиться к доступным сегодня этическим и экологическим инновациям, таким как высококачественная кожа из яблок, винограда, ананасов, грибов и т.д.
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