Личный гардероб дизайнерки Вивьен Вествуд продадут с аукциона
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Личный гардероб дизайнерки Вивьен Вествуд продадут с аукциона

Вивьен Вествуд
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Источник:  The Guardian

Личные вещи из гардероба британской дизайнерки Вивьен Вествуд продадут на аукционе Christie's в июне 2024 года.

Аукцион гардероба Вивьен Вествуд

С молотка планируют продать более 200 модных изделий, ювелирных изделий и аксессуаров, которые в течение десятилетий носила покойная дизайнерка, активистка и покровительница панка.

Все средства от продажи пойдут Фонду Вивьен, Amnesty International и Médecins Sans Frontières.

Предметы будут представлены на двух аукционах: прямых продажах в Лондоне 25 июня и онлайн-аукционе 14-28 июня.

Они также будут представлены в рамках бесплатной выставки, открытой для публики в Christie's, King Street, Лондон, с 14 по 24 июня.

Директор коллекций Christie's Адриан Хьюм-Сайер сказал:

Эта распродажа — беспрецедентна и всегда будет такой. Личный гардероб, пожалуй, крупнейшего британского модельера в истории, невероятный. Это что-то такое, что бывает раз в жизни.

Предметы были подобраны Андреасом Кронталером, мужем Вествуд, за которым она была замужем более 30 лет, а также партнером по дизайну и креативным директором бренда Vivienne Westwood.

Он обсуждал свою идею организовать это с Вествуд в последние недели перед ее смертью, в возрасте 81 года в 2022 году.

Дизайнер Вивьен Вествуд: что известно

Вествуд работала учителем начальной школы, прежде чем в начале 1970-х открыла одежду Let It Rock на Кингс-роуд.

В 1981 году Вествуд провела свой первый подлинный показ мод, запомнившийся как Pirate Collection, и она продолжала использовать историю Великобритании и Франции для вдохновения.

Вествуд стала известна благодаря своим андрогинным дизайнам, футболкам с лозунгами и неуважительным отношением к власти.

Она также была известна как активистка и отражала на подиуме проблемы, которые ее волновали, например, изменение климата.

В 2006 году дизайнер получила титул дамы за заслуги в области моды.

Дизайнер умерла 29 декабря 2022 года в семейном кругу в своем доме в Лондоне.

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