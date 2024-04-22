Особистий гардероб дизайнерки Вівʼєн Вествуд продадуть з аукціону

Особисті речі з гардеробу британської дизайнерки Вівʼєн Вествуд продадуть на аукціоні Christie’s у червні 2024 року.

Аукціон гардеробу Вів’єн Вествуд

З молотка планують продати понад 200 модних виробів, ювелірних виробів та аксесуарів, які протягом десятиліть носила покійна дизайнерка, активістка та покровителька панку.

Усі кошти від продажу підуть Фонду Вів’єн, Amnesty International та Médecins Sans Frontières.

Предмети будуть представлені на двох аукціонах: прямому продажу в Лондоні 25 червня та онлайн-аукціоні 14-28 червня.

Вони також будуть представлені в рамках безкоштовної виставки, відкритої для публіки в Christie's, King Street, Лондон, з 14 по 24 червня.

Директор колекцій Christie's Адріан Х'юм-Сайер сказав:

Цей розпродаж — безпрецедентний і завжди буде таким. Особистий гардероб, мабуть, найбільшого британського модельєра в історії неймовірний. Це щось таке, що буває раз у житті. Поширити

Предмети були підібрані Андреасом Кронталером, чоловіком Вествуд, з яким вона була одружена понад 30 років, а також партнером по дизайну та креативним директором бренду Vivienne Westwood.

Він обговорював свою ідею організувати це з Вествуд в останні тижні перед її смертю, у віці 81 року у 2022 році.

Дизайнерка Вівʼєн Вествуд: що відомо

Вествуд працювала вчителем початкової школи, перш ніж на початку 1970-х відкрила магазин одягу Let It Rock на Кінгс-роуд.

У 1981 році Вествуд провела свій перший справжній показ мод, який запам’ятався як Pirate Collection, і вона продовжувала використовувати історію Великої Британії та Франції для натхнення.

Вествуд стала відомою завдяки своїм андрогінним дизайнам, футболкам із гаслами та нешанобливим ставленням до влади.

Вона також була відомою як активістка та відображала на подіумі проблеми, які її хвилювали, як-от зміна клімату.

У 2006 році дизайнерка отримала титул дами за заслуги в галузі моди.

Дизайнерка померла 29 грудня 2022 року у сімейному колі у своєму домі в Лондоні.