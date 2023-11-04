До Києва прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Вона, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит глави Єврокомісії до Києва

Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

Як відзначив Железняк, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом.

Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.Чекаємо на її виступ у парламенті, – написав нардеп. Поширити

Що відомо про перспективи членства України в ЄС

За інформацією журналістів видання із посиланням на обізнані джерела, до цього на початку вересня глава Єврокомісії заявила дипломатам ЄС, що блок має розширюватись на тлі необхідності визнання нових геополітичних реалій.

За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

За словами фон дер Ляйєн, Україна, Молдова та інші країни, що подали заявки на вступ до ЄС, включаючи п'ять країн Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи, щоб привести їх у відповідність до правил блоку, щоб скористатися існуючою політичною підтримкою для вступу нових членів.

Джерела попросили не називати їхнього імені, тому що обговорення було приватним.

Для 65-річного блоку дебати означають поглиблення в його основну ідентичність, оскільки держави-члени стикаються з побоюваннями щодо багаторічної війни в Україні та конкуренції з Китаєм та США в економічному та технологічному плані, хоча багато хто починає турбуватися з приводу можливого повернення Дональда Трампа.

Очікується, що у жовтні Єврокомісія оголосить, чи рекомендуватиме вона почати офіційні переговори з Україною та Молдовою про вступ до членів ЄС.

У найближчі місяці 27 держав-членів вирішуватимуть деякі інші важливі питання, у тому числі, чи мають вони тісно співпрацювати з оборонних та військових питань, як фінансувати свої спільні цілі та чи мають вони стати більш гнучкими у процесі прийняття рішень. Про це заявили офіційні особи та дипломати ЄС.