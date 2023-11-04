В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Что известно о визите главы Еврокомиссии в Киев
Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.
Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.
Что известно о перспективах членства Украины в ЕС
По информации журналистов издания со ссылкой на осведомленные источники, ранее в начале сентября глава Еврокомиссии заявила дипломатам ЕС, что блок должен расширяться на фоне необходимости признания новых геополитических реалий.
По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет оказать членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, не разделяющих ценности блока.
По словам фон дер Ляйен, Украина, Молдова и другие страны, подавшие заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы, чтобы привести их в соответствие с правилами блока, чтобы воспользоваться существующей политической поддержкой вступления новых членов.
Источники попросили не называть их имя, потому что обсуждение было частным.
Для 65-летнего блока дебаты означают углубление в его основную идентичность, поскольку государства-члены сталкиваются с опасениями по поводу многолетней войны в Украине и конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом плане, хотя многие начинают беспокоиться о возможном возвращении Дональда Трампа.
Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в члены ЕС.
В ближайшие месяцы 27 государств-членов будут решать некоторые другие важные вопросы, в том числе, должны ли они тесно сотрудничать по оборонным и военным вопросам, как финансировать свои общие цели и должны ли они стать более гибкими в процессе принятия решений. Об этом заявили официальные лица и дипломаты ЕС.
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