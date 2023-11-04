В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
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Украина
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В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен
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Источник:  online.ua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о визите главы Еврокомиссии в Киев

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидаем ее выступления в парламенте, - написал нардеп.

Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.

Рада вернуться в Киев на свой 6-й визит во времена войны.Я здесь, чтобы обсудить путь Украины ко вступлению в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, процветающей демократии. И как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну.

Что известно о перспективах членства Украины в ЕС

По информации журналистов издания со ссылкой на осведомленные источники, ранее в начале сентября глава Еврокомиссии заявила дипломатам ЕС, что блок должен расширяться на фоне необходимости признания новых геополитических реалий.

По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет оказать членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, не разделяющих ценности блока.

По словам фон дер Ляйен, Украина, Молдова и другие страны, подавшие заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы, чтобы привести их в соответствие с правилами блока, чтобы воспользоваться существующей политической поддержкой вступления новых членов.

Источники попросили не называть их имя, потому что обсуждение было частным.

Для 65-летнего блока дебаты означают углубление в его основную идентичность, поскольку государства-члены сталкиваются с опасениями по поводу многолетней войны в Украине и конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом плане, хотя многие начинают беспокоиться о возможном возвращении Дональда Трампа.

Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в члены ЕС.

В ближайшие месяцы 27 государств-членов будут решать некоторые другие важные вопросы, в том числе, должны ли они тесно сотрудничать по оборонным и военным вопросам, как финансировать свои общие цели и должны ли они стать более гибкими в процессе принятия решений. Об этом заявили официальные лица и дипломаты ЕС.

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