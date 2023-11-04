В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о визите главы Еврокомиссии в Киев

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидаем ее выступления в парламенте, - написал нардеп. Поделиться

Позже фон дер Ляйен подтвердила, что находится в Киеве и опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским на киевском вокзале.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Рада вернуться в Киев на свой 6-й визит во времена войны.Я здесь, чтобы обсудить путь Украины ко вступлению в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, процветающей демократии. И как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну. Поделиться

Что известно о перспективах членства Украины в ЕС

По информации журналистов издания со ссылкой на осведомленные источники, ранее в начале сентября глава Еврокомиссии заявила дипломатам ЕС, что блок должен расширяться на фоне необходимости признания новых геополитических реалий.

По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет оказать членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, не разделяющих ценности блока.

По словам фон дер Ляйен, Украина, Молдова и другие страны, подавшие заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы, чтобы привести их в соответствие с правилами блока, чтобы воспользоваться существующей политической поддержкой вступления новых членов.

Источники попросили не называть их имя, потому что обсуждение было частным.

Для 65-летнего блока дебаты означают углубление в его основную идентичность, поскольку государства-члены сталкиваются с опасениями по поводу многолетней войны в Украине и конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом плане, хотя многие начинают беспокоиться о возможном возвращении Дональда Трампа.

Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в члены ЕС.

В ближайшие месяцы 27 государств-членов будут решать некоторые другие важные вопросы, в том числе, должны ли они тесно сотрудничать по оборонным и военным вопросам, как финансировать свои общие цели и должны ли они стать более гибкими в процессе принятия решений. Об этом заявили официальные лица и дипломаты ЕС.