Дочірня компанія PepsiCo продовжує заробляти мільярди в Росії

Компанія "Вімм-Білль-Данн" (ВБД), що поєднує молочні активи PepsiCo у Російській Федерації, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,825 млрд рублів, що у 2,6 рази більше, ніж у 2022 році (3,36 млрд рублів).

Що відомо про діяльність PepsiCo в РФ

Виторг збільшився на 10% до 128,863 млрд рублів з 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання останніми роками.

Валовий прибуток підвищився до 40,892 млрд рублів з 34,515 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів — до 11,309 млрд рублів з 7,534 млрд рублів відповідно.

Ще одна "дочка" PepsiCo — "ПепсіКо Холдінгс" з виробництва безалкогольних напоїв — знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, однак показала високі темпи зростання виручки — на 12,1% до 209,188 млрд рублів млрд рублів у 2022 році.

Прибуток від продажів компанії підвищився до 45,081 млрд рублів з 44,993 млрд рублів, валовий прибуток — до 99,4 млрд рублів проти 93,579 млрд рублів.

На початку березня 2022 року PepsiCo заявила, що вирішила призупинити продаж в Росії прохолодних напоїв, інвестиції та рекламну діяльність. Натомість продаж молочної продукції, а також продуктів харчування для дітей компанія продовжила.

У вересні, після того, як закінчилися концентрати, компанія припинила випуск напоїв Pepsi, 7UP та Mountain Dew. Асортимент продукції розширився за рахунок випуску власної продукції під брендами "Російський дар", "Фрустайл", "Евервесс" тощо.

PepsiCo домовилася про купівлю компанії "Вімм-Білль-Данн" (виробництво молочної продукції, безалкогольних напоїв та соків) у грудні 2010 року, оцінивши її у $5,8 млрд. Угода закрилася у вересні 2011 року.

Продовжує працювати в РФ і ще одна "дочка" компанії — ТОВ "Фріто Лей Мануфактурінг", яка виробляє чіпси з картоплі та кукурудзяного борошна, а також сухарики. Її виручка у 2023 році склала 6,8 млрд рублів проти 6,1 млрд рублів роком раніше. Чистий прибуток знизився до 135,39 млн рублів з 278,76 млн рублів у 2022 році. Прибуток від продажу зріс до 630,2 млн рублів з 401,3 млн рублів відповідно.

Нагадаємо, компанія PepsiCo (США) представлена у пострадянських країнах брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Слов’яночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale, "Марійка".

У НАЗК внесли PepsiCo та Mars до списку міжнародних «спонсорів війни»

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Незважаючи на заяви про скорочення свого бізнесу в РФ, ці компанії продовжують працювати в країні, сплачуючи значні податки до бюджету агресора.