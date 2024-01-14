Декілька місяців тому компанія PepsiCo активно шукала в Україні нову рекламну агенцію. Як вдалося дізнатися, потенційним партнерам вона висувала вкрай цинічні вимоги. До прикладу, жодним чином не підтримувати українську армію, а також не згадувати про вторгнення РФ.

PepsiCo знову підтвердила свою проросійську позицію

У розпорядженні B4Ukraine опинився бриф PepsiCo.

Що важливо розуміти, B4Ukraine — це міжнародна організація, яка займається відстеженням компаній, що продовжують вести бізнес у Росії.

НІ: згадування війни, ворожнечі, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних Сил України. НІ: підтримка України та армії. НІ: негативна конотація, створення відчуття "небезпеки", — вимагають від своїх партнерів у PepsiCo. Поширити

Фото: b4ukraine.org

Команда B4Ukraine попросила філії Pepsi в Україні та США прокоментувати цей бриф, однак відповіді досі не отримала.

Найцікавішим моментом у цій історії є те, що на сторінці PepsiCo в Інстаграмі від 17 жовтня стверджується, що "волонтери PepsiCo роздали продуктові набори 1200 родинам міста Бородянка, чиї будинки були зруйновані".

Проте компанія не уточнює, що оселі мирних українців знищує армія РФ.

PepsiCo продовжує активно вести бізнес у Росії

Іноземні експерти звертають увагу на те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії 2023 року зріс на 333% до 525 мільйонів доларів, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків у країні-агресорці.

Глобальна коаліція організацій громадянського суспільства B4Ukraine закликає PepsiCo якнайшвидше вийти з Росії. Поширити

Не можна також забувати про те, американський уряд нещодавно опублікував комерційне попередження для компаній з США про правові, репутаційні та фінансові ризики ведення бізнесу, що зростають, під військовим контролем у Росії.