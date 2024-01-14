PepsiCo запретила в своей рекламе поддерживать Украину и вспоминать о войне

Несколько месяцев назад компания PepsiCo активно искала в Украине новое рекламное агентство. Как удалось узнать, потенциальным партнерам она предъявляла крайне циничные требования. К примеру, никак не поддерживать украинскую армию, а также не упоминать о вторжении РФ.

PepsiCo снова подтвердила свою пророссийскую позицию

В распоряжении B4Ukraine оказался бриф PepsiCo.

Что важно понимать, B4Ukraine — это международная организация, занимающаяся отслеживанием компаний, которые продолжают вести бизнес в России.

НЕТ: упоминанию войны, вражды, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных сил Украины. НЕТ: поддержке Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создание ощущения "опасности" — требуют от своих партнеров в PepsiCo. Поделиться

Фото: b4ukraine.org

Команда B4Ukraine попросила филиалы Pepsi в Украине и США прокомментировать этот бриф, однако ответа пока не получила.

Самым интересным моментом в этой истории является то, что на странице PepsiCo в Инстаграме от 17 октября утверждается, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям города Бородянка, чьи дома были разрушены".

Однако компания не уточняет, что дома мирных украинцев уничтожает армия РФ.

PepsiCo продолжает активно вести бизнес в России

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что чистая прибыль PepsiCo в России в 2023 году выросла на 333% до 525 миллионов долларов, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов в стране-агрессорке.

Глобальная коалиция организаций гражданского общества B4Ukraine призывает PepsiCo как можно быстрее выйти из России. Поделиться

Нельзя также забывать о том, что американское правительство недавно опубликовало коммерческое предупреждение для компаний из США о растущих правовых, репутационных и финансовых рисках ведения бизнеса под военным контролем в России.