PepsiCo відкрила новий завод у РФ. Він може працювати на підсанкційному обладнанні

Американська компанія PepsiCo відкрила новий завод солоних закусок під Новосибірськом у Росії.

Новий завод PepsiCo під Новосибірськом

Deutsche Welle повідомляє, що PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків та солоних закусок під Новосибірськом.

Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік. Ще п'ять ліній планується відкрити згодом.

Підприємства нашої області поставляють туди спеціальну картоплю тих сортів, які є прийнятними для виробництва чипсів, — цитує DW міністра сільського господарства регіону Євген Лещенко. Поширити

Повідомляється, що проєкт планувалося запустит в 2021 році, на що компанія витратила понад 12 млрд. рублів.

За словами міністра, завод був орієнтований на постачання по Сибірському федеральному округу і за кордон.

Однак невідомо, коли підприємство вийде на проєктну потужність, тому що, як зазначається, виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання.

Лещенко заявив, що “воно все імпортне, перебуває під санкційними обмеженнями".

DW пише, що у березні 2022 року PepsiCo повідомила про зупинення продажу напоїв, інвестпроектів та рекламних активностей у Росії. Водночас компанія залишається одним із головних виробників молочної продукції у Росії — їй належить бренд "Вімм-Білль-Данн".

НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

У вересні 2023 року НАЗК повідомляло, що попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, PepsiCo та Mars продовжують працювати в РФ, сплачуючи значні податки до її бюджету.

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАЗК повідомило, що більше не вестиме свій реєстр міжнародних спонсорів війни.

У МЗС країни зазначили, що одержують «численні звернення» від країн-партнерів, які вказують на відсутність нормативної бази для існування такого переліку.