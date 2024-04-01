PepsiCo открыла новый завод в России. Он может работать на подсанкционном оборудовании
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PepsiCo открыла новый завод в России. Он может работать на подсанкционном оборудовании

PepsiCo
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Источник:  DW

Американская компания PepsiCo открыла новый завод соленых закусок под Новосибирском в России.

Новый завод PepsiCo под Новосибирском

Deutsche Welle сообщает, что PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок под Новосибирском.

Мощность производства — 60 000 тонн в год. Еще пять линий планируется открыть позже.

Предприятия нашей области поставляют туда специальный картофель тех сортов, которые приемлемы для производства чипсов, — цитирует DW министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Сообщается, что проект планировалось запустить в 2021 году, на что компания израсходовала более 12 млрд. рублей.

По словам министра, завод был ориентирован на поставки по Сибирскому федеральному округу и за границу.

Однако неизвестно, когда предприятие выйдет на проектную мощность, потому что, как отмечается, возникли сложности с снабжением технологического оборудования.

Лещенко заявил, что "оно все импортное, находится под санкционными ограничениями".

DW пишет, что в марте 2022 года PepsiCo сообщила об остановке продаж напитков, инвестпроектов и рекламных активностей в России. В то же время, компания остается одним из главных производителей молочной продукции в России — ей принадлежит бренд "Вимм-Билль-Данн".

НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны

В сентябре 2023 года НАПК сообщало, что, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, PepsiCo и Mars продолжают работать в РФ, уплачивая значительные налоги в ее бюджет.

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т.д.

Компания работает в России с 1974 года, насчитывает 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников.

Напомним, в марте 2024 года НАПК сообщило, что больше не будет вести свой реестр международных спонсоров войны.

В МИДе страны отметили, что получают «многочисленные обращения» от стран-партнеров, указывающих на отсутствие нормативной базы для существования такого перечня.

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