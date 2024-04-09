Дочерняя компания PepsiCo продолжает зарабатывать миллиарды в России

Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo в Российской Федерации, в 2023 году получила чистую прибыль в 8,825 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году (3,36 млрд рублей) ).

Что известно о деятельности PepsiCo в РФ

Выручка увеличилась на 10% до 128,863 млрд рублей с 117,17 млрд рублей. Это самые высокие темпы роста в последние годы.

Валовая прибыль повысилась до 40,892 млрд рублей с 34,515 млрд рублей год назад, прибыль от продаж – до 11,309 млрд рублей с 7,534 млрд рублей соответственно.

Еще одна "дочка" PepsiCo - "ПепсиКо Холдингс" по производству безалкогольных напитков - снизила чистую прибыль до 34,578 млрд рублей с 36,79 млрд рублей годом ранее, однако показала высокие темпы роста выручки - на 12,1% до 209,188 млрд рублей млрд рублей в 2022 году.

Прибыль от продаж компании повысилась до 45,081 млрд рублей с 44,993 млрд рублей, валовая прибыль – до 99,4 млрд рублей против 93,579 млрд рублей.

В начале марта 2022 г. PepsiCo заявила, что решила приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Зато продажу молочной продукции, а также продуктов питания для детей компания продолжила.

В сентябре, после того как закончились концентраты, компания прекратила выпуск напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Ассортимент продукции расширился за счет выпуска собственной продукции под брендами "Русский дар", "Фрустайл", "Эвервесс" и т.д.

PepsiCo договорилась о покупке компании "Вимм-Билль-Данн" (производство молочной продукции, безалкогольных напитков и соков) в декабре 2010 года, оценив ее в $5,8 млрд. Соглашение закрылось в сентябре 2011 года.

Продолжает работать в РФ и еще одна "дочка" компании - ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", производящая чипсы из картофеля и кукурузной муки, а также сухарики. Ее выручка в 2023 году составила 6,8 млрд рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль снизилась до 135,39 млн рублей с 278,76 млн рублей в 2022 году. Прибыль от продаж выросла до 630,2 млн рублей с 401,3 млн рублей соответственно.

Напомним, компания PepsiCo (США) представлена в постсоветских странах брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Славяночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale, "Марийка".

В НАПК внесли PepsiCo и Mars в список международных «спонсоров войны»

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в РФ, эти компании продолжают работать в стране, уплачивая значительные налоги в бюджет агрессора.