Допомога Україні. Британія пообіцяла розморозити кошти від продажу ФК "Челсі"

Британія пообіцяла нову допомогу Україні від заморожених активів РФ

Кошти, які уряд Великої Британії заморозив і хоче перенаправити в Україну, вже два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту, а переговори про те, як саме ці гроші мають бути використані, затягуються.

Я розчарований тим, що цього не сталося, це правда — і що гроші потрібно розподілити, їх потрібно використати. Девід Леммі

Він зауважив, що переходить до «підходу, орієнтованого на дії», щоб спробувати вийти з глухого кута.

Леммі наголосив, що його «перший інстинкт — це не судовий процес», оскільки цей шлях «потребує часу». Однак обізнані джерела кажуть, що звернення до суду для розв'язання цього питання є одним з варіантів, які розглядає міністр.

Іншим варіантом залишається укладення угоди з фондом, який буде створений для управління коштами. Хоча Леммі визнав, що навколо цього питання існують «юридичні складнощі», він пообіцяв, що все буде зроблено.

Я сповнений рішучості побачити, як ці гроші "вийдуть за двері", і зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося, — сказав глава МЗС Британії. Поширити

Позиція уряду Великої Британії полягає у тому, що гроші повинні бути витрачені всередині України, в той час, як спірний фонд, до якого входить колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає на гнучкості для підтримки біженців, які втекли від війни, розповіли виданню співрозмовники, знайомі з суперечкою.

Нагадаємо, що Суд Європейського Союзу залишив у силі обмежувальні заходи, які Рада ЄС запровадила проти російського олігарха Романа Абрамовича після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Абрамовичу дозволили продати «Челсі» за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни, розв’язаної Росією проти України. Він продав клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.