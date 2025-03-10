Допомога Україні. Британія пообіцяла розморозити кошти від продажу ФК "Челсі"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Допомога Україні. Британія пообіцяла розморозити кошти від продажу ФК "Челсі"

Британія
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, щоб розблокувати 2,3 млрд фунтів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі» російським мільярдером Романом Абрамовичем.

Головні тези:

  • Британія планує розморозити 2,3 млрд фунтів від продажу ФК Челсі для допомоги Україні.
  • Міністр закордонних справ Девід Леммі акцентує на допомозі для постраждалих від війни в Україні.
  • Питання розподілу коштів викликає юридичні складнощі, але вирішення обіцяється.

Британія пообіцяла нову допомогу Україні від заморожених активів РФ

Кошти, які уряд Великої Британії заморозив і хоче перенаправити в Україну, вже два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту, а переговори про те, як саме ці гроші мають бути використані, затягуються.

Я розчарований тим, що цього не сталося, це правда — і що гроші потрібно розподілити, їх потрібно використати.

Девід Леммі

Девід Леммі

Він зауважив, що переходить до «підходу, орієнтованого на дії», щоб спробувати вийти з глухого кута.

Леммі наголосив, що його «перший інстинкт — це не судовий процес», оскільки цей шлях «потребує часу». Однак обізнані джерела кажуть, що звернення до суду для розв'язання цього питання є одним з варіантів, які розглядає міністр.

Іншим варіантом залишається укладення угоди з фондом, який буде створений для управління коштами. Хоча Леммі визнав, що навколо цього питання існують «юридичні складнощі», він пообіцяв, що все буде зроблено.

Я сповнений рішучості побачити, як ці гроші "вийдуть за двері", і зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося, — сказав глава МЗС Британії.

Позиція уряду Великої Британії полягає у тому, що гроші повинні бути витрачені всередині України, в той час, як спірний фонд, до якого входить колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає на гнучкості для підтримки біженців, які втекли від війни, розповіли виданню співрозмовники, знайомі з суперечкою.

Нагадаємо, що Суд Європейського Союзу залишив у силі обмежувальні заходи, які Рада ЄС запровадила проти російського олігарха Романа Абрамовича після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Абрамовичу дозволили продати «Челсі» за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни, розв’язаної Росією проти України. Він продав клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Канада оголосила про арешт активів Абрамовича
Канада оголосила про арешт активів Абрамовича
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Велика Британія передасть Україні 2,3 млрд фунтів Романа Абрамовича від продажу Челсі
Велика Британія передасть Україні 2,3 млрд фунтів Романа Абрамовича від продажу Челсі
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Абрамович відмовився передавати Україні 2,3 млрд фунтів з продажу "Челсі"
Абрамович відмовився передавати Україні 2,3 млрд фунтів з продажу "Челсі"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?