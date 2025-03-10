Допомога Україні. Британія пообіцяла розморозити кошти від продажу ФК "Челсі"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, щоб розблокувати 2,3 млрд фунтів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі» російським мільярдером Романом Абрамовичем.
Головні тези:
- Британія планує розморозити 2,3 млрд фунтів від продажу ФК Челсі для допомоги Україні.
- Міністр закордонних справ Девід Леммі акцентує на допомозі для постраждалих від війни в Україні.
- Питання розподілу коштів викликає юридичні складнощі, але вирішення обіцяється.
Британія пообіцяла нову допомогу Україні від заморожених активів РФ
Кошти, які уряд Великої Британії заморозив і хоче перенаправити в Україну, вже два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту, а переговори про те, як саме ці гроші мають бути використані, затягуються.
Він зауважив, що переходить до «підходу, орієнтованого на дії», щоб спробувати вийти з глухого кута.
Леммі наголосив, що його «перший інстинкт — це не судовий процес», оскільки цей шлях «потребує часу». Однак обізнані джерела кажуть, що звернення до суду для розв'язання цього питання є одним з варіантів, які розглядає міністр.
Іншим варіантом залишається укладення угоди з фондом, який буде створений для управління коштами. Хоча Леммі визнав, що навколо цього питання існують «юридичні складнощі», він пообіцяв, що все буде зроблено.
Позиція уряду Великої Британії полягає у тому, що гроші повинні бути витрачені всередині України, в той час, як спірний фонд, до якого входить колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає на гнучкості для підтримки біженців, які втекли від війни, розповіли виданню співрозмовники, знайомі з суперечкою.
Нагадаємо, що Суд Європейського Союзу залишив у силі обмежувальні заходи, які Рада ЄС запровадила проти російського олігарха Романа Абрамовича після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Абрамовичу дозволили продати «Челсі» за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни, розв’язаної Росією проти України. Він продав клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.
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