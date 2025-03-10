Помощь Украине. Британия пообещала разморозить средства от продаж ФК "Челси"

Великобритания пообещала новую помощь Украине от замороженных активов РФ

Денежные средства, которые правительство Великобритании заморозило и хочет перенаправить в Украину, уже два года лежат на банковском счету специального траста, а переговоры о том, как именно эти деньги должны быть использованы, затягиваются.

Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда и что деньги нужно распределить, их нужно использовать. Дэвид Лемми

Он заметил, что переходит к «подходу, ориентированному на действия», чтобы попытаться выйти из тупика.

Лемми подчеркнул, что его «первый инстинкт — это не судебный процесс», поскольку этот путь «требует времени». Однако осведомленные источники говорят, что обращение в суд по решению этого вопроса является одним из вариантов, которые рассматривает министр.

Другим вариантом остается заключение соглашения с фондом, который будет создан для управления денежными средствами. Хотя Лемми признал, что вокруг этого вопроса существуют «юридические сложности», он пообещал, что все будет сделано.

Я полон решимости увидеть, как эти деньги "выйдут за дверь", и сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло, — сказал глава МИД Британии. Поделиться

Позиция правительства Великобритании состоит в том, что деньги должны быть потрачены внутри Украины, в то время как спорный фонд, в который входит бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз, настаивает на гибкости для поддержки беженцев, сбежавших от войны, рассказали изданию собеседников.

Напомним, что Суд Европейского Союза оставил в силе ограничительные меры, которые Совет ЕС ввел против российского олигарха Романа Абрамовича после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Абрамовичу разрешили продать «Челси» при условии, что деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны, развязанной Россией против Украины. Он продал клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бэли в мае 2022 года.