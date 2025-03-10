Помощь Украине. Британия пообещала разморозить средства от продаж ФК "Челси"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал принять меры, чтобы разблокировать 2,3 млрд фунтов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем.
Главные тезисы
- Британия обещает разблокировать 2,3 млрд фунтов от продажи ФК “Челси” для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине.
- Распределение средств вызывает юридические сложности, но решение должно быть принято в ближайшее время.
- Министр Дэвид Лемми призывает к действиям и обещает приложить все усилия для успешной реализации этой инициативы.
Великобритания пообещала новую помощь Украине от замороженных активов РФ
Денежные средства, которые правительство Великобритании заморозило и хочет перенаправить в Украину, уже два года лежат на банковском счету специального траста, а переговоры о том, как именно эти деньги должны быть использованы, затягиваются.
Он заметил, что переходит к «подходу, ориентированному на действия», чтобы попытаться выйти из тупика.
Лемми подчеркнул, что его «первый инстинкт — это не судебный процесс», поскольку этот путь «требует времени». Однако осведомленные источники говорят, что обращение в суд по решению этого вопроса является одним из вариантов, которые рассматривает министр.
Другим вариантом остается заключение соглашения с фондом, который будет создан для управления денежными средствами. Хотя Лемми признал, что вокруг этого вопроса существуют «юридические сложности», он пообещал, что все будет сделано.
Позиция правительства Великобритании состоит в том, что деньги должны быть потрачены внутри Украины, в то время как спорный фонд, в который входит бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз, настаивает на гибкости для поддержки беженцев, сбежавших от войны, рассказали изданию собеседников.
Напомним, что Суд Европейского Союза оставил в силе ограничительные меры, которые Совет ЕС ввел против российского олигарха Романа Абрамовича после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Абрамовичу разрешили продать «Челси» при условии, что деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны, развязанной Россией против Украины. Он продал клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бэли в мае 2022 года.
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