Допомога Україні. У Києві відбудеться чергова зустріч "Коаліції рішучих"

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві відбудеться саміт так званої "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.
Головні тези:
- У Києві 10 травня відбудеться зустріч лідерів Коаліції рішучих під керівництвом французького президента Макрона.
- Зустріч пройде у гібридному форматі, з участю частини лідерів онлайн.
- Лідери країн обговорюватимуть плани відправлення місії в Україну для забезпечення майбутнього припинення вогню.
У Києві пройде зустріч “Коаліції рішучих”
Макрон повідомив про це на пресконференції у французькому місті Нансі разом з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня.
Макрон підтвердив, що зустріч лідерів країн "коаліції рішучих" справді відбудеться в суботу в Києві, але частина лідерів буде присутня онлайн.
Президент Франції відмовився говорити, в якому саме форматі візьме участь у зустрічі.
Раніше Володимир Зеленський оголосив про "зустріч" учасників "Коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.
Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".
Як відомо, "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправлення місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
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