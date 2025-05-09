Допомога Україні. У Києві відбудеться чергова зустріч "Коаліції рішучих"

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві відбудеться саміт так званої "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.

У Києві пройде зустріч “Коаліції рішучих”

Макрон повідомив про це на пресконференції у французькому місті Нансі разом з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня.

Макрон підтвердив, що зустріч лідерів країн "коаліції рішучих" справді відбудеться в суботу в Києві, але частина лідерів буде присутня онлайн.

Президент Франції відмовився говорити, в якому саме форматі візьме участь у зустрічі.

Я поїду туди (в Україну — ред.) у відповідний час. З цілої низки цілком зрозумілих причин про це рідко говорять заздалегідь. Поширити

Раніше Володимир Зеленський оголосив про "зустріч" учасників "Коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправлення місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".