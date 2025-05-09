Помощь Украине. В Киеве состоится очередная встреча "Коалиции решительных"

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что 10 мая в Киеве состоится саммит так называемой "Коалиции решительных" в гибридном формате.
Главные тезисы
- Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил проведение встречи “Коалиции решительных” в Киеве.
- Встреча будет в гибридном формате с участием онлайн-участников.
В Киеве пройдет встреча "Коалиции решительных"
Макрон сообщил об этом на пресс-конференции во французском городе Нанси вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 мая.
Макрон подтвердил, что встреча лидеров стран "коалиции решительных" действительно состоится в субботу, но часть лидеров будет присутствовать онлайн.
Президент Франции отказался говорить, в каком формате примет участие во встрече.
Ранее Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "Коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком формате идет речь.
Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".
Как известно, "Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования предстоящего "прекращения огня".
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