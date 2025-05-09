Помощь Украине. В Киеве состоится очередная встреча "Коалиции решительных"

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что 10 мая в Киеве состоится саммит так называемой "Коалиции решительных" в гибридном формате.

В Киеве пройдет встреча "Коалиции решительных"

Макрон сообщил об этом на пресс-конференции во французском городе Нанси вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 мая.

Макрон подтвердил, что встреча лидеров стран "коалиции решительных" действительно состоится в субботу, но часть лидеров будет присутствовать онлайн.

Президент Франции отказался говорить, в каком формате примет участие во встрече.

Я поеду туда (в Украину — ред.) в подходящее время. По целому ряду вполне понятных причин об этом редко говорят заранее. Поделиться

Ранее Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "Коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком формате идет речь.

Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

Как известно, "Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования предстоящего "прекращения огня".