"Коалиция желающих". В Париже начался саммит насчет поддержки Украины
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Политика
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"Коалиция желающих". В Париже начался саммит насчет поддержки Украины

Офис Президента Украины
Париж
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В Париже 27 марта началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждаться поддержка Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и продолжительного мира.

Главные тезисы

  • Саммит в Париже собрал лидеров государств для обсуждения поддержки Украины в сдерживании российской агрессии.
  • Важность усиления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса для обеспечения безопасности страны подчеркивается на мероприятии.
  • Обсуждаются возможные шаги по установлению мира и прекращению огня, а также перспектива развертывания гарантийных сил в Украине.

В Париже начался саммит по поддержке Украины

В мероприятии принимают участие президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и. Президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, , генеральный секретарь НАТО.

На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, являющиеся одними из главных гарантий безопасности нашей страны.

Отдельно остановятся на всех вопросах, связанных с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня.

Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

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