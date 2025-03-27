"Коалиция желающих". В Париже начался саммит насчет поддержки Украины

В Париже 27 марта началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждаться поддержка Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и продолжительного мира.
Главные тезисы
- Саммит в Париже собрал лидеров государств для обсуждения поддержки Украины в сдерживании российской агрессии.
- Важность усиления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса для обеспечения безопасности страны подчеркивается на мероприятии.
- Обсуждаются возможные шаги по установлению мира и прекращению огня, а также перспектива развертывания гарантийных сил в Украине.
В Париже начался саммит по поддержке Украины
В мероприятии принимают участие президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и. Президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, , генеральный секретарь НАТО.
На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.
Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, являющиеся одними из главных гарантий безопасности нашей страны.
Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.
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