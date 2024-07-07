"Дорога життя". Військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк видала збірку поезій
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"Дорога життя". Військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк видала збірку поезій

Військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк видала збірку поезій
Джерело:  online.ua

Військовослужбовиця Оксана Рубаняк на псевдо Ксена з Івано-Франківщини видала другу збірку віршів, яку написала на фронті, під назвою "Дорога життя".

Головні тези:

  • Збірка 'Дорога життя' є відображенням реальності фронту через вірші військовослужбовиці Оксани Рубаняк
  • Кожен вірш у збірці розповідає про непередбачуваність та складнощі життя на фронті, відкриває віру в перемогу світла над тьмою
  • Книжка 'Дорога життя' пропонує читачам почути про героїзм та відвагу військовослужбовців через огляд поетичної сторінки конфлікту
  • Усі кошти від продажу книги спрямовані на потреби підрозділу авторки, що є подякою за їхню безстрашність та служіння
  • Збірка 'Дорога життя' написана на фронті в Донецькій області та відзначається високим емоційним зарядом та глибоким змістом

"Ксена" видала збірку поезій

Дорога життя. Так ми називаємо відрізок шляху, де ймовірність загинути дуже висока. Через проглядовість та прострілюваність по ній ворогом винести пораненого буває надзвичайно складно, а то — і неможливо. Дорога, що є порятунком і дорога, що є загибеллю, — йдеться у повідомленні.

За її словами, для кожного з нас вона підготує індивідуальний розвиток подій, ніколи не передбачуваний і часом не прийнятний. Вона зберегла життя найдорожчим, найвідважнішим людям, і вона ж забрала їх у нас.

"Дорога життя" — друга книга Ксени, написана на фронті

Збірка поезій "Дорога життя" — це друга книга, написана на фронті у Донецькій області під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Військова додає, якщо перша, "Назустріч смерті", змушує здригатися від своєї назви, то "Дорога життя" несе надихаючий сенс, що зароджує в серці віру в перемогу світла над тьмою, правди над брехнею, життя над смертю.

Усі кошти, виручені від купівлі книжки, будуть спрямовані на потреби підрозділу авторки.

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