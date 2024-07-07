"Дорога життя". Військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк видала збірку поезій

Військовослужбовиця Оксана Рубаняк на псевдо Ксена з Івано-Франківщини видала другу збірку віршів, яку написала на фронті, під назвою "Дорога життя".
Головні тези:
- Збірка 'Дорога життя' є відображенням реальності фронту через вірші військовослужбовиці Оксани Рубаняк
- Кожен вірш у збірці розповідає про непередбачуваність та складнощі життя на фронті, відкриває віру в перемогу світла над тьмою
- Книжка 'Дорога життя' пропонує читачам почути про героїзм та відвагу військовослужбовців через огляд поетичної сторінки конфлікту
- Усі кошти від продажу книги спрямовані на потреби підрозділу авторки, що є подякою за їхню безстрашність та служіння
- Збірка 'Дорога життя' написана на фронті в Донецькій області та відзначається високим емоційним зарядом та глибоким змістом
"Ксена" видала збірку поезій
За її словами, для кожного з нас вона підготує індивідуальний розвиток подій, ніколи не передбачуваний і часом не прийнятний. Вона зберегла життя найдорожчим, найвідважнішим людям, і вона ж забрала їх у нас.
"Дорога життя" — друга книга Ксени, написана на фронті
Збірка поезій "Дорога життя" — це друга книга, написана на фронті у Донецькій області під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Військова додає, якщо перша, "Назустріч смерті", змушує здригатися від своєї назви, то "Дорога життя" несе надихаючий сенс, що зароджує в серці віру в перемогу світла над тьмою, правди над брехнею, життя над смертю.
Усі кошти, виручені від купівлі книжки, будуть спрямовані на потреби підрозділу авторки.
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