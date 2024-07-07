"Дорога життя". Військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк видала збірку поезій

Військовослужбовиця Оксана Рубаняк на псевдо Ксена з Івано-Франківщини видала другу збірку віршів, яку написала на фронті, під назвою "Дорога життя".

"Ксена" видала збірку поезій

Дорога життя. Так ми називаємо відрізок шляху, де ймовірність загинути дуже висока. Через проглядовість та прострілюваність по ній ворогом винести пораненого буває надзвичайно складно, а то — і неможливо. Дорога, що є порятунком і дорога, що є загибеллю, — йдеться у повідомленні. Поширити

За її словами, для кожного з нас вона підготує індивідуальний розвиток подій, ніколи не передбачуваний і часом не прийнятний. Вона зберегла життя найдорожчим, найвідважнішим людям, і вона ж забрала їх у нас.

"Дорога життя" — друга книга Ксени, написана на фронті

Збірка поезій "Дорога життя" — це друга книга, написана на фронті у Донецькій області під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Військова додає, якщо перша, "Назустріч смерті", змушує здригатися від своєї назви, то "Дорога життя" несе надихаючий сенс, що зароджує в серці віру в перемогу світла над тьмою, правди над брехнею, життя над смертю.

Усі кошти, виручені від купівлі книжки, будуть спрямовані на потреби підрозділу авторки.