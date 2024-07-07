"Дорогая жизнь". Военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк издала сборник стихов

Военнослужащая Оксана Рубаняк на псевдо Ксена из Ивано-Франковской области издала второй сборник стихов, который написала на фронте, под названием "Дорога жизни".

"Ксена" издала сборник стихов

Дорогая жизнь. Так мы называем отрезок пути, где вероятность погибнуть очень высока. Из-за просмотра и простреливаемости по ней врагом вынести раненого бывает чрезвычайно сложно, а то и невозможно. Дорога, являющаяся спасением и дорога, являющаяся гибелью, — говорится в сообщении. Поделиться

По ее словам, для каждого из нас она подготовит индивидуальное развитие событий, никогда не предсказуемо и порой не приемлемо. Она сохранила жизнь самым дорогим, отважным людям, и она же унесла их у нас.

"Дорога жизни" — вторая книга Ксени, написанная на фронте

Сборник стихов "Дорога життя" — это вторая книга, написанная на фронте в Донецкой области во время защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Военная добавляет, если первая, "навстречу смерти", заставляет содрогаться от своего названия, то "Дорога жизни" несет вдохновляющий смысл, зарождающий в сердце веру в победу света над тьмой, правды над ложью, жизнь над смертью.

Все средства, вырученные от покупки книги, будут направлены на нужды подразделения автора.