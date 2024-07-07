"Дорогая жизнь". Военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк издала сборник стихов

Военнослужащая Оксана Рубаняк на псевдо Ксена из Ивано-Франковской области издала второй сборник стихов, который написала на фронте, под названием "Дорога жизни".
Главные тезисы
- Сборник 'Дорога життя' является отражением реальности фронта через стихи военнослужащей Оксаны Рубаняк
- Каждое стихотворение в сборнике рассказывает о непредсказуемости и сложностях жизни на фронте, открывает веру в победу света над тьмой
- Книга 'Дорога життя' предлагает читателям услышать о героизме и отваге военнослужащих через обзор поэтической страницы конфликта
- Все средства от продажи книги направлены на потребности подразделения автора, благодарности за их бесстрашие и служение
- Сборник 'Дорога життя' написан на фронте в Донецкой области и отличается высоким эмоциональным зарядом и глубоким содержанием
"Ксена" издала сборник стихов
По ее словам, для каждого из нас она подготовит индивидуальное развитие событий, никогда не предсказуемо и порой не приемлемо. Она сохранила жизнь самым дорогим, отважным людям, и она же унесла их у нас.
"Дорога жизни" — вторая книга Ксени, написанная на фронте
Сборник стихов "Дорога життя" — это вторая книга, написанная на фронте в Донецкой области во время защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Военная добавляет, если первая, "навстречу смерти", заставляет содрогаться от своего названия, то "Дорога жизни" несет вдохновляющий смысл, зарождающий в сердце веру в победу света над тьмой, правды над ложью, жизнь над смертью.
Все средства, вырученные от покупки книги, будут направлены на нужды подразделения автора.
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