"Дорогая жизнь". Военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк издала сборник стихов
Категория
Культура
Дата публикации

"Дорогая жизнь". Военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк издала сборник стихов

Военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк издала сборник стихов
Читати українською
Источник:  online.ua

Военнослужащая Оксана Рубаняк на псевдо Ксена из Ивано-Франковской области издала второй сборник стихов, который написала на фронте, под названием "Дорога жизни".

Главные тезисы

  • Сборник 'Дорога життя' является отражением реальности фронта через стихи военнослужащей Оксаны Рубаняк
  • Каждое стихотворение в сборнике рассказывает о непредсказуемости и сложностях жизни на фронте, открывает веру в победу света над тьмой
  • Книга 'Дорога життя' предлагает читателям услышать о героизме и отваге военнослужащих через обзор поэтической страницы конфликта
  • Все средства от продажи книги направлены на потребности подразделения автора, благодарности за их бесстрашие и служение
  • Сборник 'Дорога життя' написан на фронте в Донецкой области и отличается высоким эмоциональным зарядом и глубоким содержанием

"Ксена" издала сборник стихов

Дорогая жизнь. Так мы называем отрезок пути, где вероятность погибнуть очень высока. Из-за просмотра и простреливаемости по ней врагом вынести раненого бывает чрезвычайно сложно, а то и невозможно. Дорога, являющаяся спасением и дорога, являющаяся гибелью, — говорится в сообщении.

По ее словам, для каждого из нас она подготовит индивидуальное развитие событий, никогда не предсказуемо и порой не приемлемо. Она сохранила жизнь самым дорогим, отважным людям, и она же унесла их у нас.

"Дорога жизни" — вторая книга Ксени, написанная на фронте

Сборник стихов "Дорога життя" — это вторая книга, написанная на фронте в Донецкой области во время защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Военная добавляет, если первая, "навстречу смерти", заставляет содрогаться от своего названия, то "Дорога жизни" несет вдохновляющий смысл, зарождающий в сердце веру в победу света над тьмой, правды над ложью, жизнь над смертью.

Все средства, вырученные от покупки книги, будут направлены на нужды подразделения автора.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России поэты получили до 7 лет колонии за стихи против войны в Украине
суд
Категория
ГИД ONLINE.UA
Дата публикации
Додати до обраного
День студента, или Татьянин день: почему так называется и когда праздновать, лучшие поздравления, стихи и картинки
День студента, или Татьянин день
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео
Шевченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?