В России поэты получили до 7 лет колонии за стихи против войны в Украине

Тверской суд в Москве приговорил участника "Маяковских чтений" Артема Камардина к 7 годам колонии за чтение стихов против нападения РФ на Украину; второй обвиняемый по этому делу Егор Штовба получил 5,5 лет колонии.

В России поэты получили 7 лет колонии за стихи против войны в Украине

Поэтов признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, и в разжигании ненависти или вражды в отношении боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" из-за стихов, которые они читали у памятника Маяковскому на Триумфальной площади в центре Москвы.

Акция прошла 25 сентября 2022 года. Молодые поэты Артем Камардин, Егор Штовба и Николай Дайнеко в своих стихах выражали несогласие с войной, начатой Россией против Украины.

На следующий день в квартире, где они жили, прошел обыск. Во время обыска они были избиты, один из поэтов, по словам свидетелей, подвергся сексуальному насилию.

В тот же день появилось видео, на котором Камардин, Толба и Дайнеко, стоя на коленях, "извиняются" за свои высказывания. На их лицах видны синяки. Затем они были задержаны, 28 сентября российский суд отправил их в СИЗО.

В мае 2023 года Тверской районный суд Москвы приговорил поэта и рок-музыканта Николая Дайнека к четырем годам колонии по этому уголовному делу.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дайнека, Камардина и Толбу политическими заключенными.