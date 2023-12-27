Эксглаву Верховного Суда Князева признали виновным в получении дорогостоящего подарка

Печерский райсуд Киева признал экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева виновным в нарушении ограничений на получение подарков.

Князев снимал квартиру на Липках за 1000 грн в месяц

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщает, что суд обязал Князева заплатить штраф в 2 550 грн и конфисковал подарок в 906 600 грн.

Там отмечают, что согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции» судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Князев нарушил этот запрет и получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Поделиться

Дело Всеволода Князева: что известно

Напомним, что в мае САП и НАБУ заявили о разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде Украины.

Главе ВС Всеволоду Князеву сообщили о подозрении в получении взятки. Также подозрение получил адвокат, являвшийся посредником в предоставлении взятки.

По данным расследования, адвокат выступил посредником между главой ВС и бизнесменом, который хотел решить вопрос в суде.

В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл., чтобы тот передал деньги Князеву за нужное решение.

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

При получении второго транша взятки Князева и адвоката разоблачили.