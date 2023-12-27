Ексголову Верховного Суду Князєва визнали винним в отриманні дорогого подарунка

Князєв винаймав квартиру на Липках за 1000 грн на місяць

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та конфіскував подарунок в 906 600 грн.

Там зазначають, що згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Князєв порушив цю заборону і отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Поширити

Справа Всеволода Князєва: що відомо

Нагадаємо, що у травні САП та НАБУ заявили про викриття масштабної корупції у Верховному суді України.

Голові ВС Всеволоду Князєву повідомили про підозру в отриманні хабаря. Також підозру отримав адвокат, який був посередником у надання хабаря.

За даними розслідування, адвокат виступив посередником між головою ВС та бізнесменом, який хотів вирішити питання в суді.

Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол, щоб той передав гроші Князєву за потрібне рішення.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час отримання другого траншу хабаря Князєва та адвоката викрили.