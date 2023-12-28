У Росії поети отримали до 7 років колонії за вірші проти війни в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії поети отримали до 7 років колонії за вірші проти війни в Україні

У Росії поети отримали до 7 років колонії за вірші проти війни в Україні
Read in English
Джерело:  online.ua

Тверський суд у Москві засудив учасника "Маяковських читань" Артема Камардіна до 7 років колонії за читання віршів проти нападу РФ на Україну; другий обвинувачений у цій справі Єгор Штовба отримав 5,5 роки колонії.

У Росії поети отримали 7 років колонії за вірші проти війни в Україні

Поетів визнали винними у закликах до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, і в розпалюванні ненависті чи ворожнечі щодо бойовиків угруповань "ДНР" і "ЛНР" через вірші, які вони читали біля пам’ятника Маяковському на Тріумфальній площі в центрі Москви.

Акція відбулася 25 вересня 2022 року. Молоді поети Артем Камардін, Єгор Штовба і Микола Дайнеко у своїх віршах висловлювали незгоду з війною, яку Росія розпочала проти України.

Наступного дня у квартирі, де вони жили, пройшов обшук. Під час обшуку вони були побиті, один із поетів, за словами свідків, зазнав сексуального насильства.

Того ж дня з’явилося відео, на якому Камардін, Штовба і Дайнеко, стоячи на колінах, "вибачаються" за свої висловлювання. На їхніх обличчях видно синці. Потім їх затримали, 28 вересня російський суд відправив їх до СІЗО.

У травні 2023 року Тверський районний суд Москви засудив поета і рок-музиканта Миколу Дайнека до чотирьох років колонії у цій кримінальній справі.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Дайнека, Камардіна і Штовбу політичними в’язнями.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Суд вшосте зменшив заставу підозрюваному в хабарництві ексголові Верховного суду Князєву
ВАКС
Всеволод Князєв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ексголову Верховного Суду Князєва визнали винним в отриманні дорогого подарунка
НАЗК
Всеволод Князєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами
Сили оборони півдня України
Судно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм