У Росії поети отримали до 7 років колонії за вірші проти війни в Україні

Тверський суд у Москві засудив учасника "Маяковських читань" Артема Камардіна до 7 років колонії за читання віршів проти нападу РФ на Україну; другий обвинувачений у цій справі Єгор Штовба отримав 5,5 роки колонії.

У Росії поети отримали 7 років колонії за вірші проти війни в Україні

Поетів визнали винними у закликах до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, і в розпалюванні ненависті чи ворожнечі щодо бойовиків угруповань "ДНР" і "ЛНР" через вірші, які вони читали біля пам’ятника Маяковському на Тріумфальній площі в центрі Москви.

Акція відбулася 25 вересня 2022 року. Молоді поети Артем Камардін, Єгор Штовба і Микола Дайнеко у своїх віршах висловлювали незгоду з війною, яку Росія розпочала проти України.

Наступного дня у квартирі, де вони жили, пройшов обшук. Під час обшуку вони були побиті, один із поетів, за словами свідків, зазнав сексуального насильства.

Того ж дня з’явилося відео, на якому Камардін, Штовба і Дайнеко, стоячи на колінах, "вибачаються" за свої висловлювання. На їхніх обличчях видно синці. Потім їх затримали, 28 вересня російський суд відправив їх до СІЗО.

У травні 2023 року Тверський районний суд Москви засудив поета і рок-музиканта Миколу Дайнека до чотирьох років колонії у цій кримінальній справі.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Дайнека, Камардіна і Штовбу політичними в’язнями.