Дощі з грозами анулюють літню спеку в Україні — де та коли
Джерело:  Meteoprog

Останній місяць весни вже встиг потішити українців справжньою літньою спекою: на метеостанції Чорнобиль 5 травня зафіксували перші +30°. Однак таке аномальне для початку травня тепло триватиме недовго, адже вже за кілька днів почнуться дощі та грози.

Головні тези:

  • Короткочасні дощі з грозами можливі у більшості регіонах України.
  • Денна температура коливатиметься на рівні +18…+25 °С.

Погода в травні  — до чого готуватися після спеки

Своїми прогнозами на найближчі дні поділився український синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 7 травня

За словами експерта, цього дня захід України, а також місцями північ, накриють нетривалі дощі. Ба більше, вказано, що в західних регіонах подекуди можлива гроза та дрібний град. Температура вночі +8…+13 °С, вдень по всій країні будуть комфортні +20…+25 °С.

Погода 8 травня

Ігор Кібальчич попереджає, що на Правобережжі України пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Пориви вітру — 5 — 10 м/с. Нічна температура буде коливатися на рівні +9…+14 °С, а денна — +20…+25 °С.

Погода 9 травня

Цього дня грозові дощі завітають до північних, центральних та східних регіонів. Окрім того, вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С.

Погода 10 травня

Все ще зберігається ймовірність туманної погоди. Вдень у західних регіонах знову ринуть швидкоплинні дощі, подекуди з грозою. Нічна температура опуститься до +7…+12 °С, а вдень знизиться до +18…+23 °С.

