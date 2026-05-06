Дожди с грозами аннулируют летнюю жару в Украине — где и когда
Последний месяц весны уже успел порадовать украинцев настоящим летним зноем: на метеостанции Чернобыль 5 мая зафиксировали первые +30°. Однако такое аномальное для начала мая тепло продлится недолго, ведь уже через несколько дней начнутся дожди и грозы.

  • Кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве регионов Украины.
  • Дневная температура будет колебаться на уровне +18…+25 °С.

Своими прогнозами на ближайшие дни поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 7 мая

По словам эксперта, в этот день запад Украины, а также местами север, накроют непродолжительные дожди. Более того, указано, что в западных регионах иногда возможна гроза и мелкий град. Температура ночью +8…+13 °С, днем по всей стране будут комфортные +20…+25 °С.

Погода 8 мая

Игорь Кибальчич предупреждает, что на Правобережье Украины пройдут кратковременные дожди, иногда с грозой. Порывы ветра — 5 — 10 м/с. Ночная температура будет колебаться на уровне +9…+14 °С, а дневная — +20…+25 °С.

Погода 9 мая

В этот день грозовые дожди посетят северные, центральные и восточные регионы. Кроме того, ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

Погода 10 мая

Все еще сохраняется возможность туманной погоды. Днем в западных регионах снова хлынут дожди, кое-где с грозой. Ночная температура опустится до +7…+12 °С, а днем снизится до +18…+23 °С.

