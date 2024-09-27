У новому дослідженні науковці виявили більше 3,6 тис хімічних речовин, які потрапляють до організму людини внаслідок контакту упаковки продукту із самим продуктом.
Головні тези:
- У дослідженні виявлено більше 3,6 тис хімічних речовин у харчовій упаковці, які можуть потрапити до організму людини.
- Небезпечні хімічні сполуки контактують не лише з продуктами в упаковці, але і з кухонним посудом та іншими предметами побуту.
- Деякі хімічні речовини, як PFAS, бісфенол, метали, фталати, пов'язані з ризиком онкології та іншими проблемами зі здоров'ям.
- Споживачі можуть захистити себе, купуючи продукти у скляній тарі та уникати перекладання з пластику в скло для зменшення ризику забруднення.
- Потрібне посилення регулювання у виробництві продуктів для повного уникнення хімікатів у щоденному житті.
Що відомо про загрозу упаковок для продуктів
Зазначається, що виявлені токсичні хімічні сполуки контактують не тільки з продуктами в упаковці, а також з кухонним посудом та іншими речами.
Науковці зазначають, що хімічні речовини були виявлені в крові, волоссі та грудному молоці.
До переліку, зокрема, увійшли сполуки PFAS, бісфенол, метали, фталати та леткі органічні сполуки, які пов’язані з ризиком розвитку онкології, гормональними порушеннями та іншими проблемами зі здоров'ям.
За результатами дослідження, було виявлено близько 14 тис хімічних речовин, які здатні взаємодіяти з продуктами.
Підкреслюється, що через це результати дослідження не означають, що відповідальність за потрапляння хімічних речовин до організму лежить лише на пакуванні продуктів.
За словами Біргіт Геуке, серед найбільш небезпечних речовин був виявлений пластик, здатний містити тисячі токсичних хімічних сполук.
Також токсичні або маловивчені сполуки можуть містити силікон та покриття на металевих банках.
Крім того, дослідниця додала, що безліч паперових та картонних виробів оброблялися PFAS, тому також можуть містити шар пластику.
Як споживачам захистити себе від шкоди харчової упаковки
Споживачі можуть захистити себе, купуючи продукти у скляній тарі, яка містить мінімум хімічних речовин.
За словами дослідників, які працюють у цій галузі, вони приносять власну скляну тару до закладів харчування, якщо бажають забрати із собою залишки страв.
Геуке наголосила, якщо виймати їжу з пластикових контейнерів та перекладати у скляні банки вдома, то таким чином зменшується час, впродовж якого хімічні речовини переходять з упаковки до продуктів.
Проте дослідниця вважає, що люди все одно не зможуть повністю уникнути хімікатів у своєму житті, адже для цього потрібно посилити врегулювання у виготовленні тих чи інших продуктів.
Більше по темі
- Категорія
- Здоров'я
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-