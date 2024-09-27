У новому дослідженні науковці виявили більше 3,6 тис хімічних речовин, які потрапляють до організму людини внаслідок контакту упаковки продукту із самим продуктом.

Що відомо про загрозу упаковок для продуктів

Зазначається, що виявлені токсичні хімічні сполуки контактують не тільки з продуктами в упаковці, а також з кухонним посудом та іншими речами.

Науковці зазначають, що хімічні речовини були виявлені в крові, волоссі та грудному молоці.

До переліку, зокрема, увійшли сполуки PFAS, бісфенол, метали, фталати та леткі органічні сполуки, які пов’язані з ризиком розвитку онкології, гормональними порушеннями та іншими проблемами зі здоров'ям.

Харчова упаковка

Безумовно, викликає занепокоєння те, що ми маємо сильний зв'язок, який показує, що деякі небезпечні хімічні речовини ... мігрують з упаковки в їжу, — підкреслила співавтор дослідження з Форуму харчової упаковки Біргіт Геуке. Поширити

За результатами дослідження, було виявлено близько 14 тис хімічних речовин, які здатні взаємодіяти з продуктами.

Підкреслюється, що через це результати дослідження не означають, що відповідальність за потрапляння хімічних речовин до організму лежить лише на пакуванні продуктів.

За словами Біргіт Геуке, серед найбільш небезпечних речовин був виявлений пластик, здатний містити тисячі токсичних хімічних сполук.

Також токсичні або маловивчені сполуки можуть містити силікон та покриття на металевих банках.

Крім того, дослідниця додала, що безліч паперових та картонних виробів оброблялися PFAS, тому також можуть містити шар пластику.

Як споживачам захистити себе від шкоди харчової упаковки

Споживачі можуть захистити себе, купуючи продукти у скляній тарі, яка містить мінімум хімічних речовин.

За словами дослідників, які працюють у цій галузі, вони приносять власну скляну тару до закладів харчування, якщо бажають забрати із собою залишки страв.

Геуке наголосила, якщо виймати їжу з пластикових контейнерів та перекладати у скляні банки вдома, то таким чином зменшується час, впродовж якого хімічні речовини переходять з упаковки до продуктів.

Проте дослідниця вважає, що люди все одно не зможуть повністю уникнути хімікатів у своєму житті, адже для цього потрібно посилити врегулювання у виготовленні тих чи інших продуктів.